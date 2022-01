Aquestes són les claus per entendre el bo jove per al lloguer

Imatge de diners | @EP





A l'octubre, el Govern d'Espanya va aprovar una nova partida dins dels pressupostos generals de l'Estat per poder ajudar els joves per poder pagar el lloguer. En total s'hi destinaran 200 milions d'euros i que pretén que els joves es puguin emancipar. De moment, la partida no s'ha engegat, però la idea que es comenci a prendre forma a partir del dia 18 de gener.





Els dubtes que sorgeixen al voltant d'aquesta nova mesura és qui es pot beneficiar d'aquestes noves ajudes. Els joves entre 18 i 35 anys i amb ingressos anuals inferiors a 24.318 euros tenen dret a aquest ajut. Això sí, el màxim de diners que rebran cada mes serà de 250 euros i variarà en funció dels ingressos de cada persona.





Un altre dels dubtes que sorgeixen al voltant d'aquesta mesura és saber si només se'n podrà beneficiar una persona per contracte de lloguer. És a dir, moltes persones comparteixen pis amb amics, parella o fins i tot familiars. En aquest sentit, Raquel Sánchez va deixar clar que les ajudes aniran als individus, així que les persones que compleixin els requisits es podran beneficiar de la mesura, independentment dels contractes de lloguer. Això sí, el total que rebin no podrà ésser superior al total del lloguer.





Aquesta nova ajuda té una particularitat i és que no serà compatible amb altres ajuts destinats a pagar el lloguer. És a dir, podran rebre aquest bo les persones que rebin pensions no contributives o l'Ingrés Mínim Vital.





El principal objectiu que persegueix el Govern amb l'aplicació d'aquesta mesura és evitar que el lloguer continuï pujant. Per tant, els requisits per demanar aquest ajut seran que el preu màxim del lloguer no superi una quantitat determinada.