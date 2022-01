Desconvocada la vaga del servei de recollida d'escombraries a Salt després de 22 dies

Vaga treballadors | @EP





L'empresa encarregada del servei de recollida d'escombraries a Salt (Girona), FCC Medi Ambient, i els seus treballadors, han arribat a un acord aquest dissabte a la matinada que permet desconvocar la vaga indefinida de servei iniciada el passat 25 de desembre de 2021, fa 22 dies.





L'Ajuntament de Salt ha explicat que empresa i treballadors han arribat a un principi d'acord aquesta matinada a la mediació que s'ha dut a terme a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat.





En un comunicat, CCOO de Catalunya ha detallat que aquest principi d'acord ha estat ratificat per la plantilla de l'empresa, ha agraït la "comprensió i el suport" dels habitants del municipi i ha demanat disculpes per les molèsties ocasionades per la vaga.