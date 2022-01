UGT qualifica d'"inassumible" que hagin mort 649 persones en accidents de treball

Obrers treballant |@EP









Un total de 649 treballadors van morir en accident laboral els onze primers mesos del 2021, un menys que en el mateix període del 2020, segons dades provisionals del Ministeri de Treball i Economia Social.





Entre el gener i el novembre del 2021 es van produir 1.051.872 accidents de treball, dels quals 527.448 van causar baixa laboral, un 18,7% més, i 524.424 no van finalitzar en una incapacitat temporal, un 9,6% més.





UGT ha considerat aquest dijous "inassumible" que 649 treballadors perdessin la vida l'any passat per un sinistre a la feina. Les principals causes de mort en jornada laboral són els infarts i vessaments cerebrals i els accidents de trànsit.





Per aquest motiu, el sindicat ha reclamat la posada en marxa d'un "autèntic" pla de xoc contra la sinistralitat laboral, que aborda tots els tipus d'accidents de treball i totes les causes de les morts, ja que, segons denuncia, el pla que ha llançat el Ministeri de Treball no tracta les morts a la feina per patologies no traumàtiques.





L'organització sindical ha demanat a més una millor gestió a les empreses dels riscos psicosocials i d'organització, ja que podrien estar darrere de molts dels accidents mortals.





"Els infarts i vessaments cerebrals poden tenir relació amb la presència de riscos psicosocials com l'estrès laboral, i els accidents de trànsit en jornada laboral es poden relacionar amb un excés de càrrega de treball o terminis ajustats de temps", exposen.





Per a UGT, també és "indispensable" que es reforci la Inspecció de Treball amb mitjans humans i materials per assolir la ràtio recomanada per l'Organització Internacional del Treball d'un inspector per cada 10.000 treballadors.