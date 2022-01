Casado ataca Sánchez assegurant que no governa sobre Podem

Pablo Casado dura un acte del PP | @EP





El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha criticat que el president del Govern, Pedro Sánchez , només cessa ministres socialistes, però no els ministres d'Unidas Podemos perquè "no governa sobre ells".





Així ho ha manifestat en una entrevista a 'Agropopular' a Cadena Cope en què ha afirmat que "quan un president del Govern mana i és fort, i un ministre s'equivoca, el cessa", però hi ha "hi ha dos Governs, un liderat per Yolanda Díaz i un altre per Pedro Sánchez".





Sobre la polèmica de la carn i el ministre de Consum, Alberto Garzón, Casado ha reiterat que les seves declaracions són injustes i inacceptables” i ha demanat que “es retracti, que demani perdó als ramaders i que dimiteixi, i si no, la petició va per a Sánchez".





Així mateix, ha confirmat que quan arribi al Govern suprimirà el Ministeri de Consum i garantirà que totes aquestes competències estiguin al Ministeri d'Agricultura i que no hi hagi interferències en aquesta cartera "com sembla que hi està havent".





"Donem suport a tots els ramaders i demanem la reprovació del ministre Garzón i una campanya internacional de suport a la qualitat de la carn espanyola, que és la millor del món", ha afegit. A més, ha volgut reivindicar la carn espanyola com "la millor del món", davant d'altres com la carn argentina, que "pot tenir més màrqueting".





Sobre el repartiment dels fons europeus, el president del PP ha assenyalat que fa dos anys van proposar una agència independent per gestionar els fons europeus, però "Sánchez ha preferit repartir a dit les ajudes i això el que s'està veient a les comunitats autònomes governades pel PSOE i, per això, les autonomies del PP aniran al Suprem”.