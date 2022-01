Julián Muñoz trenca el seu silenci sobre la seva història d'amor amb Isabel Pantoja: "A la presó plorava per ella"

Julián Muñoz trenca el seu silenci respecte a Isabel Pantoja / @CP





Julián Muñoz ha trencat el seu silenci i ha decidit explicar per fi tot el que va viure amb Isabel Pantoja. En una sèrie documental, estrenada ahir a la nit a Telecinco i seguint una mica el format de "docusèrie" que en el seu moment va fer Rocío Carrasco, l'exalcalde de Marbella ha parlat sobre els fets relacionats amb l'operació Malaia, que el van portar a ingressar a la presó, i sobre la seva relació amb la tonadillera.





Per explicar la seva història, Julián Muñoz ha recorregut als diaris que va escriure durant la seva estada a la presó: "És el moment de treure aquests escrits, fa molt que no els llegeixo, no puc creure que jo pensés així, semblo ximple", deia mentre llegia alguns dels fragments en què se'l veu totalment obsessionat amb l'artista.





Entre confessions, l'expolític explica que "a la presó plorava per ella i no em feia vergonya que em veiessin". Però no només escrivia a Isabel Pantoja, també dedicava les seves cinc trucades setmanals de la presó a parlar amb ella, fins al punt d'oblidar-se de la seva família: “De vegades ni m'agafava el telèfon, jo em vaig oblidar de la meva família, no me'n recordava ni de les meves filles ni dels meus néts, només la trucava a ella" .





En estar encara casat amb Mayte Zaldívar, les seves trobades íntimes havien de mantenir-se en secret: "La primera vegada que jo em vaig ficar al llit amb Isabel Pantoja va ser a l'apartament de Guadalpín, més clar l'aigua, jo cada vegada que podia m'escapava i ens vèiem, al principi a Guadalpín, després a Cantora".







Actualment, Julián Muñoz amb 74 anys, es troba en llibertat condicional des del maig de l'any passat per les greus malalties que pateix, entre les quals hi ha una cardiopatia isquèmica-hipertensiva, diabetis i un aneurisma d'aorta.