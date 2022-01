Austràlia deté Djokovic de cara a la vista sobre la seva deportació

Djokovic, un risc per a Austràlia / @CP





Les autoritats australianes van detenir el tenista serbi Novak Djokovic i el van transferir a un hotel de Melbourne que serveix com a centre de detenció d'immigrants en espera de la vista judicial de diumenge sobre la seva possible deportació. "La Força Australiana de Fronteres pot confirmar que el senyor Djokovic va ser detingut després de la cancel·lació del seu visat", va dir en un correu electrònic enviat a Efe un oficial, en precisar que les condicions de la seva reclusió responen a les ordres judicials emeses divendres a la nit.





El tenista torna així a l'Hotel Park, on ja va passar detingut entre dimecres de la setmana passada quan li van cancel·lar per primera vegada el visat per problemes en el compliment dels requisits imposats per la Covid-19, i fins aquest dilluns, quan un jutge va decidir deixar-lo en llibertat . El cas sobre l'entrada al país del tenista, que té previst defensar la corona de l'Open d'Austràlia, coincideix amb un repunt de contagis al país austral vinculats a la variant òmicron.





Previ a la seva detenció, Djokovic es va reunir durant diverses hores i fins passat el migdia amb els seus advocats per analitzar l'estratègia de cara a intentar revertir la decisió adoptada la vigília pel ministre d'Immigració, Alex Hawke, d'anul·lar per segona vegada el permís d'entrada.





UN RISC PER A AUSTRÀLIA





En un document de 258 pàgines presentat davant del tribunal, el ministre d'immigració australià va denunciar que la presència de Djokovic constitueix un "risc" el que podria derivar en disturbis, com els registrats prèviament a Melbourne."He considerat el fet que Djokovic és una persona no vacunada d'alt perfil que ha indicat públicament que s'oposa a vacunar-se contra la Covid-19", escriu Hawke al document fet públic aquest dissabte."La presència contínua del senyor Djokovic a Austràlia pot conduir a un augment del sentiment antivacunes generat a la comunitat australiana, cosa que podria conduir a un augment dels disturbis civils del tipus experimentat anteriorment a Austràlia amb mítings i protestes".