Càrregues policials al desnonament d'una nau industrial de Badalona

Un centenar d'immigrants desaturats d'una nau de Badalona / @CP





Els Mossos d'Esquadra han desallotjat uns 100 ocupants d'una nau industrial del carrer Progrés de Badalona.





Fins a 16 furgonetes de la Brimo i 10 cotxes patrulla més s'han personat al lloc, després de muntar un perímetre al voltant de l'immoble fins a aconseguir treure de la nau totes les persones després que Sareb, propietària de la instal·lació, no acceptés una pròrroga de tres mesos abans de procedir al desallotjament.





L'advocada d'aquest col·lectiu havia sol·licitat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que dictés mesures cautelars urgents per evitar el desnonament, que al principi estava programat per el juliol passat, però la defensa va aconseguir que el jutge el paralitzés almenys fins que els serveis socials poguessin elaborar sengles expedients de vulnerabilitat, i es va tornar a ajornar el passat mes de desembre.





La nau industrial estava abandonada i va ser ocupada des de fa mesos per més d'un centenar de persones, la majoria immigrants d'origen subsaharià, molts d'ells supervivents de la finca que es va incendiar el desembre de 2020 i en la qual van morir quatre persones a causa del foc.





El moment de més tensió es va viure a última hora quan, un cop materialitzat el desallotjament i amb els policies a punt de retirar-se, l'exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol va comparèixer davant els mitjans de comunicació, cosa que ha enervat els ànims dels desallotjats que encara quedaven davant de la plaça de la nau ocupada, que el van rebre amb crits i insults.





Albiol ha declarat que el desallotjament era un motiu de joia que culminava un projecte que havia iniciat ell com a alcalde, en defensa dels veïns del barri."És inconcebible que el nou govern es posi al costat dels ocupes i intenti paralitzar el desallotjament i no faci cas als veïns que fa anys que pateixen les molèsties". L'exacalde va advertir que Badalona té un nou problema, ja que no s'ha buscat una solució perquè els desallotjats deixin d'estar pels carrers .