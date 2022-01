Ensenyament assegura que les baixes de docents són de curta durada

Una professora amb els alumnes | @EP





La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha concedit una entrevista al Via Lliure de Rac 1. A la conversa, Collell ha reconegut que són optimistes davant les baixes per covid que hi ha actualment i ha assegurat que durant la propera setmana esperen anar recuperant efectius.





"Ha estat una setmana difícil, amb més complicacions des del punt de vista del personal docent", ha comentat. La tornada a les classes finalment s'ha fet de manera normal i amb les classes presencials, així que la preocupació s'ha centrat a evitar que hi hagi contagis a les aules.





"Les baixes que hem cobert són de curta durada, així que som optimistes de cara a la segona setmana perquè recuperarem efectius", ha reconegut. Això sí, també ha volgut remarcar que és important que els alumnes tornin a les classes i que n'hi hagués qualsevol contagi les famílies i els centres treballarien per solucionar-ho.





Des d'Ensenyament també han volgut explicar que no tenen els casos d'alumnes que no assisteixen a les classes perquè són els centres els que gestionen aquestes situacions amb els mateixos alumnes. "Tenim més de 130 professionals donant suport a aquests en el marc del Programa d'Educació Emocional", ha reconegut per acabar.