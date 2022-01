Alerten d'una nova estafa a través d'un mail que suplanta Correus

La nova estafa que afecta Correus i que arriba via mail / @CP





Rebre un correu electrònic de Correus és d'allò més habitual, els serveis de missatgeria ja formen part del dia a dia de moltes persones i això fa que cada cop més ho facin també les estafes. L'última, un mail que aparentment sembla de Correus, però que en realitat roba les dades bancàries dels que s’ho creuen.







L'organització FACUA ha estat qui ho ha denunciat a través d'un comunicat que ha compartit a les xarxes socials, assenyalant que es tracta d'un altre cas de phishing.





COM SABER SI EL CORREU QUE ENS ENVIEN ÉS REAL O UNA ESTAFA?





Per reconèixer l'estafa cal fixar-se, sobretot, en l'assumpte del correu, que diu així: "El seu número d'enviament està pendent". També hi apareixen uns números aleatoris que simulen el número d'enviament.





A dins del correu s’explica que hi ha un paquet que no s'ha pogut entregar perquè la direcció consta com a incorrecta i que cal pagar els costos de l'enviament. És aquí quan, si l'usuari que rep el correu accedeix a l'enllaç, se'l redirigeix a una web falsa que simula ser la de Correus en què se li demana que introdueixi les dades de la targeta bancària per fer el pagament dels 1,79 euros i completar la direcció de lliurament.





Els estafadors se serveixen d'una petita quantitat, gairebé simbòlica, i d'una estètica idèntica a la de Correus per captar les víctimes que, en molts casos, no dubten de la veracitat del missatge.





FACUA alerta que el propòsit de l'estafa és robar les dades de la targeta de crèdit dels usuaris, que queden en mans de ciberdelinqüents. Fa poc, l'empresa de missatgeria MRW també va ser víctima d'una altra estafa en la modalitat de smishing, un subtipus de phishing, però que en comptes d'utilitzar el correu electrònic per contactar amb les víctimes ho fan a través d'un SMS.