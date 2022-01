L'Església espanyola no crearà cap comissió independent per investigar els abusos

Cada bisbat investigarà els casos d'abusos sexuals de la seva diòcesi que "El País" va posar al descobert / @CP





L'Església espanyola ha anunciat que investigarà els casos d'abusos sexuals, però sense comptar amb una comissió independent, com han fet a França o a Alemanya.





Després d'una trobada dels bisbes amb el papa Francesc, al Vaticà, el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha explicat a tots els bisbats espanyols que ja hi ha comissions d'experts per recollir denúncies i acompanyar les persones afectades, i que els instruments actuals de l'església espanyola "són suficients".





Omella ha assegurat que ells mateixos investigaran els 251 casos d'abusos sexuals a menors destapats pel diari "El País" i, segons ha dit, han enviat a totes les diòcesis i tots els religiosos l'informe que el diari va lliurar al papa Francesc afegint que s'ha demanat a "El País" els detalls dels casos.





"Si hi ha una acusació a un sacerdot, que ens diguin de qui es tracta i nosaltres investiguem", ha dit Omella. L'arquebisbe ha defensat que aquesta manera de procedir li sembla més "humana i propera", i que li ha semblat bé a la Santa Seu. Això sí, ha reconegut que, a vegades, l'Església "pot no haver comunicat bé o no ha transmès prou confiança perquè les víctimes, que requereixen temps, s'hi hagin acostat".





UNA INVESTIGACIÓ DE TRES ANYS





El diari "El País" va lliurar a la Conferència Episcopal i al Vaticà l'informe de 385 pàgines sobre abusos a menors després de tres anys d'investigació. De les 251 acusacions de pederàstia, 94 haurien passat a Catalunya. El nombre de víctimes l'han xifrat en almenys 1.237 persones.





Aquesta investigació sense precedents a Espanya afecta integrants del clergat i també seglars d'institucions religioses acusats d'abusar de menors.





No obstant, encara que en l'informe no hi ha les dades personals de les víctimes per preservar-ne l'anonimat, el diari s'ha mostrat disposat a facilitar el contacte dels afectats i que puguin declarar sempre que vulguin.