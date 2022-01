​Com tramitar una baixa laboral per covid sense haver de passar pel CAP?

La Generalitat recomana tramitar la baixa de manera telemàtica sense acudir al CAP / @CP







El Departament de Salut recomana tramitar la baixa sense haver d'acudir presencialment a un CAP, ja sigui a través de l'aplicació de La Meva Salut, a partir de Citasalut.gencat.cat o apropant-nos a farmàcies autoritzades.







LA MEVA SALUT







Entrant a l'aplicació de La Meva Salut amb el nostre número de la targeta sanitària o DNI accedim a la "Consulta online" i a partir d'allà enviem una consulta perquè el metge tramiti la baixa laboral automàticament.





CITASALUT.GENCAT.CAT





Aquí el que cal fer és introduir la nostra targeta sanitària, anar a "Símptomes de la covid 19" i indicar que tenim un test d'antigens positiu perquè el metge tramiti la baixa laboral.





FARMÀCIES AUTORITZADES





Podem contactar amb les farmàcies autoritzades per la Generalitat que també tramiten la baixa laboral. Si ets contacte estret i has rebut un SMS de ContacteCovid.cat, des d'allà també tens l'opció de tramitar la baixa per coronavirus.





QUÈ HEM DE FER PER REBRE L'ALTA?





En aquests moments, cal destacar que les altes són automàtiques al cap de set dies, però si els símptomes encara continuen, cal contactar amb el centre de salut de manera telefònica o a través de La Meva Salut.

Cal recordar, però, que amb la baixa es cobra una prestació del 75% del sou, sempre que el conveni col·lectiu no fixi un altre percentatge.