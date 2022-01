El PRAC i l'EMA avisen de nous efectes adversos de les vacunes de Janssen i AstraZeneca

Una infermera subjectant una vacuna | @EP





L'EMA (Agència Europea del Medicament) i la PRAC (Comitè d'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància) han inclòs un nou efecte advers "rar" després de l'administració de les vacunes d'AstraZeneca i Janssen.





La MT (mielitis transversal) és una malaltia neurològica poc freqüent que es caracteritza per la inflamació d'un costat o ambdós de la medul·la espinal. Aquest nou efecte advers que han trobat pot suposar problemes als braços o cames, a més de poder estar relacionat amb problemes a la bufeta o l'intestí.







Per poder afirmar això han revisat la informació de tots els casos que s'han notificat al món, les dades de la base de dades europea de sospita d'efectes secundaris i les dades de la literatura científica amb les dues vacunes.





Amb les dades que han obtingut, han volgut remarcar que el perfil benefici-risc de les dues vacunes no ha canviat. I han tornat a confirmar que els casos de trombosi amb trombocitopènia són molt rars.





De tota manera, l'EMA ja ha iniciat una investigació per revisar tots aquells fàrmacs que tenen terlipresina i que estan autoritzats als països de la UE. De moment, aquesta revisió no inclou l'ús de la terlipresina per al tractament de les hemorràgies, ja que no ha sorgit cap nova informació sobre les preocupacions de seguretat per a aquests usos.