El Mallorca passa a quarts després de vèncer l'Espanyol

El Mallorca celebra la victòria contra l'Espanyol | @EP





L'Espanyol ho ha lluitat, però s'ha quedat fora dels vuit millors equips de la Copa del Rei 2021/2022. El Mallorca ha tornat a vèncer el conjunt periquito per segona vegada aquesta temporada, totes dues a l'estadi del Mallorca. El premi de la tarda del 15 de gener era llaminer. Estar als quarts de final de la Copa del Rei.





Per això, l' Espanyol i el Mallorca han sortit amb tot. Tot i això, el conjunt local ha estat més efectiu a les àrees i s'ha emportat un duel molt igualat. Pràcticament les mateixes ocasions per a un i per a un altre, però el pas a quarts de final se l'ha endut el Mallorca. A la primera part, un golàs de Kubo de falta posava en avantatge els locals abans del descans.





A la segona meitat, Abdón a la sortida d'un córner ampliava distàncies. Era el minut 60 i el partit semblava totalment sentenciat, però res més lluny de la realitat. Puado, després d'una revisió eterna del VAR, ha posat el 2-1. Control amb la dreta i tret amb l'esquerra ajustat al pal.





L'Espanyol ha guanyat en inèrcia ia buscar la porteria rival, però el Mallorca s'ha defensat bé i ha tingut ocasions per posar el 3-1. Tot i això, ningú ha aconseguit encertar entre els tres pals i el Mallorca s'ha emportat la victòria. Un triomf que els fica als quarts de final de la Copa Rei, mentre que l'Espanyol es queda amb la Lliga com a única competició.