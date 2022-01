El 40% de les noves incorporacions a la Guàrdia Urbana de Barcelona seran dones

Imatge d'una armilla de la Guàrdia Urbana | @EP



L'Ajuntament de Barcelona incorporarà durant aquest any 260 nous agents de la Guàrdia Urbana provinents d'última promoció del cos policial, que van superar les oposicions al juny, 105 dels quals són dones, un 40%.





Així, el consistori compleix "el compromís" d'incloure a les seves convocatòries del cos policial una reserva de places per a dones, ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte en un comunicat.





L'objectiu és salvaguardar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat per accedir a la funció pública, com a instrument "més eficaç per poder equilibrar la presència" d'homes i dones.





Dels 260 agents, 245 han iniciat aquesta setmana el curs de Formació Bàsica de Policia --els altres 15 ja ho havien complert--, i posteriorment iniciaran una fase de pràctiques durant un any abans de ser nomenats agents del cos.





Per al 2022, està previst que es convoquin 150 noves places de la Guàrdia Urbana, fet que permetrà superar els 3.500 agents --la xifra més elevada de la història--, potenciant la incorporació de dones i de persones amb coneixement d'idiomes.