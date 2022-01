Acomiaden dos policies... per estar jugant a Pokémon Go mentre estaven de servei!

El joc Pokemon Go per a mòbils.





El furor pel joc de Nintendo va traspassar límits. Tenir un joc al mòbil va fer que moltes persones correguessin a descarregar-lo i utilitzar les estones d'anar pel carrer per capturar els seus pokémons preferits. De fet, va generar alguns problemes perquè la societat anava més pendent del mòbil que del que passava al seu voltant.





En aquest sentit, hi ha dues persones que no els ho podien permetre. Dos agents de Los Angeles es van posar a jugar a Pokémon Go mentre estaven de servei. No sembla el millor moment. Per ràdio, uns companys van demanar ajuda per aturar un robatori, però els agents van decidir que era més important capturar un Snorlax.





El que segurament ells no sabien és que sortirien imatges seves dient que havia aparegut un Snorlax molt a prop d'on eren i que havien d'anar a buscar-lo. A més, no només van ignorar la trucada dels seus companys, sinó que van decidir estar diversos minuts parlant sobre el joc. Un jutge ha decretat l'expulsió dels agents del cos de policia.