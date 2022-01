Filmax suma 8 nominacions entre totes les seves pel·lícules candidates a les 77 Medalles CEC / @CP







"Pan de limón con semillas de amapola", produïda per Filmax, rep la nominació al millor guió adaptat. "Chavalas", amb quatre, "Ama", amb dos, i "Salvar el árbol", amb un, completen el reconeixement als títols distribuïts per la companyia.





"Pan de limón con semillas de amapola" , produïda per Filmax, i "Chavalas", "Ama" i "Salvar el árbol", totes elles distribuïdes per Filmax , han estat reconegudes amb diverses nominacions a les 77 Medalles CEC , guardons concedits per el Cercle d'Escriptors Cinematogràfics. Els guanyadors , de les quals, es donaran a conèixer el proper 7 de febrer .





"Pan de limón con semillas de amapola" és la nova pel·lícula de Benito Zambrano basada en l'exitosa novel·la homònima de Cristina Campos . La cinta ha rebut la nominació al Millor Guió Adaptat per a Benito Zambrano i Cristina Campos , co-guionistes de l'obra, a les 77 Medalles del CEC. El llibret de la cinta també ha estat nominat als Premis Goya 2022 .





La pel·lícula, produïda per Filmax en coproducció amb Deal Productions, està protagonitzada per Elia Galera (sèries El Cid; La caça: Tramuntana; Tu no ets especial, Hospital Central) i Eva Martín (Dolor i glòria; sèries Merlí. Sapere Aude; Mar de plàstic). Completen el repartiment Mariona Pagès (Dies de Nadal; La vida sense Sara Amat), Marilú Marini (Els que estimen odien; La baula podrit), Tommy Schlesser (On a magical night), Claudia Faci (Mentre hi hagi llum) i Pere Arquillué ( Fèlix; Sé qui ets).





"Chavalas" , dirigida per Carol Rodríguez Colás i escrita per Marina Rodríguez Colás , ha rebut quatre nominacions a les 77 Medalles del CEC. Les dues germanes han aconseguit una nominació cadascuna, millor direcció novell i millor guió original , respectivament. Carolina Yuste , nominada a la millor actriu secundària , i Ángela Cervantes , nominada a la millor actriu revelació , completen el quartet de candidatures de la pel·lícula.





Vicky Luengo i Elisabet Casanovas completen l'elenc principal de Chavalas , la gran revelació del passat Festival de Màlaga. La pel·lícula es va alçar amb la Biznaga de Plata Premi del Públic, el Premi Movistar+ a la Millor Pel·lícula i el Premi ASECAN a la Millor Òpera Prima. Aquesta és la història de quatre amigues de la infància que, després d'un temps separades, es retrobaran per agafar les regnes de les seves vides. El pas del temps i com són de diferents no serà excusa perquè la seva amistat prevalgui sobre tota la resta.





"Chavalas" està produïda per Miguel Torrente (Makinavaja, Manolito Gafotas, Sexe per Compassió, El Lobo) per a Balanç Media Entertainment i Bin Fang (El Mundo és seu, Bany Compartit, La Nit) amb la producció executiva de Marta Figueras (La Moños , Game Over, El Triunfo), la participació de Radiotelevisió Espanyola, Televisió de Catalunya, ICEC i Movistar+. La distribució nacional i internacional és a càrrec de Filmax.





"Ama" és l'òpera prima de Júlia de Paz Solvas , protagonitzada per la debutant Tamara Casellas . Ambdues han aconseguit dues nominacions a les 77 Medalles del CEC: millor guió adaptat (al costat de Núria Dunjó López) i millor actriu revelació , respectivament.





Aquestes dues nominacions s'uneixen als guardons obtinguts al 24è Festival de Cinema Espanyol de Màlaga: el Premi Feroç Porta Fosca a la Millor Pel·lícula i la Biznaga de Plata a la Millor Actriu per a Tamara Casellas. "Ama" també ha estat nominada al millor guió adaptat a la propera gala dels Premis Goya.





La cinta està produïda per La Dalia Films, productora compromesa amb els joves creadors i per Silvia Melero com a productora executiva. La distribució nacional i internacional és a càrrec de Filmax.





"Salvar el árbol" és una pel·lícula divertida i familiar dirigida per Iker Álvarez i Haizea Pastor que presenta especial cura a impulsar valors com la companyonia, la solidaritat o la defensa del medi ambient. Es tracta d'un llargmetratge d'animació destinat al públic més jove de la casa que ha rebut la nominació a les 77 Medalles del CEC a la categoria de Millor Pel·lícula d'Animació . Un nou reconeixement que se suma a la nominació als Premis Goya 2022 .





El projecte va néixer fa quatre anys i ha hagut de fer front a les conseqüències de la pandèmia. Les dificultats al voltant de la coproducció entre el Brasil, Mèxic i Espanya es van aguditzar. La relació entre els diferents departaments va passar a ser exclusivament virtual. Així ho explica el productor de la pel·lícula Egoitz Rodriguez : "En dos anys no hem tingut una reunió presencial entre els equips de producció. No ha resultat senzill tancar el film, en molts moments hem trobat a faltar mirar-nos als ulls i comunicar sensacions , tons, gestos... gràcies al fet que hi ha eines informàtiques que ens permeten una comunicació fluida a diverses bandes, en cas contrari la producció hauria resultat impossible” .





"Salvar el árbol" va patir les primeres fuetades quan tot just s'havien realitzat els dissenys dels personatges. Al final, i gràcies a les eines de reunió no presencial, es va aconseguir avançar en aquest camp complicat de l'animació 3D. Així mateix, les productores que donen suport al projecte: Baleuko SL, Polar Estudio i Tortuga Estudios, han tingut el suport de la distribuïdora Filmax que, a més de portar la pel·lícula als cinemes a Espanya, també és l'encarregada de la distribució internacional.