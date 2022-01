Barcelona destina 973.000 euros a ajudes a 284 empreses de turisme i lleure

Una terrassa a la zona de la platja de Barcelona | @EP





L'Ajuntament de Barcelona ha destinat una partida extraordinària de 973.000 euros a ajuts per a 284 empreses del sector del turisme i de l'oci de la ciutat que van veure limitada la seva activitat econòmica durant els tancaments per la pandèmia del coronavirus.





Les quantitats atorgades van dels 1.000 als 8.000 euros, i serveixen per cobrir costos del manteniment del negoci, com ara el lloguer, els subministraments, les comunicacions, l'assegurança i la neteja, ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte en un comunicat.





Del total d'empreses, 89 han rebut un import de 1.000 euros en ajudes; 52 han obtingut 8.000 euros; 50, 3.000 euros; 49, 2.000 euros; i 44, 5.000 euros.





Pel que fa a les activitats empresarials, un 48% de les companyies són hotels; un 15% són hostals, pensions i altres allotjaments turístics; un 23% són agències de viatge; un 8% són del sector dels espectacles i les discoteques; i un 4% són serveis d'organització de congressos i assemblees.





De total, 235 empreses tenen plantilles de menys de 50 treballadors --un 82%--, i per districtes L'Eixample (95), Ciutat Vella (42) i Sarrià-Sant Gervasi (41) són els que concentren més firmes beneficiades .





JAUME COLLBONI



El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que aquests ajuts demostren que la prioritat de l'Ajuntament és "estar al costat dels sectors que pateixen més dificultats per la crisi, com són el turisme i el lleure, per ajudar a salvar empreses i llocs de treball”.





"Des dels inicis de la pandèmia, hem doblat els recursos totals destinats a impulsar polítiques de promoció i reactivació de la ciutat", fet que considera que ha permès dinamitzar l'economia i contribuir a la creació d'ocupació.