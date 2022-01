Estats Units creu que Rússia està preparant falsos atacs per envair Ucraïna

Bandera dels Estats Units | @EP





Els Estats Units i Rússia segueixen en peus de guerra. Tant el Pentàgon com la Casa Blanca han informat que tindrien informació indicant que Rússia llançarà ataques ficticis a les seves tropes a Ucraïna. Tot i això, aquesta versió no concorda amb la de l'ambaixada russa que nega categòricament aquestes informacions.





El que és clar és que la tensió entre els Estats Units i Rússia no deixa de créixer. Quan sembla que han arribat al bec, es tornen a superar. Els Estats Units estan ara molt preocupats pels atacs cibernètics que està llançant Rússia i han confirmat que estan en contacte amb les autoritats.





Els Estats Units i les seves dades indiquen que Rússia té intenció d'atacar forces prorruses a l'est d'Ucraïna. Aquest atac es produiria per justificar una invasió a finals de gener. El que és clar és que ni els uns ni els altres es posaran d'acord. La Casa Blanca i el Pentàgon estan d'acord amb les informacions, però l'ambaixada russa ho ha negat.







EL PORTAVEU DE LA CASA BLANCA HO TÉ CLAR



"Tenim informació que indica que Rússia ja ha posicionat prèviament un grup d'agents per dur a terme una 'operació de bandera falsa' a l'est d'Ucraïna. Els operatius estan entrenats en guerra urbana i en ús d'explosius per dur a terme actes de sabotatge contra les pròpies forces de poder de Rússia” , ha confirmat el portaveu de la Casa Blanca.



Però no s'hi ha quedat únicament, sinó que també ha remarcat que la informació que ells tenen indiquen que els actors d'influència russos ja estarien començant a fabricar provocacions ucraïneses als mitjans per poder justificar la intervenció russa.



"Si decideixen que envairan Ucraïna, hi haurà conseqüències econòmiques que van molt més enllà del 2014. Si decideixen que volen entaular converses i converses diplomàtiques, estem molt oberts a això", ha conclòs el portaveu de la Casa Blanca.







QUI REALITZARIA L'ATAC?





La CNN, amb una font anònima, ha assegurat que aquest atac el portaria un grup d'operatius especialitzats en guerrilla urbana i que podria fer actes de sabotatge amb explosius contra les forces russes. En aquest sentit, l'assessor de seguretat nacional Jake Sullivan ha plantejat la idea de la possible invasió.





"La nostra comunitat d'intel·ligència ha recopilat la informació, que ara es pot revelar, que Rússia està assentant les bases per tenir l'opció d'inventar-se el pretext per a una invasió. Ja vam veure aquesta jugada el 2014 i aviat en tindrem més detalls" , ha explicat l'assessor.







RÚSSIA RESPON A ESTATS UNITS





El que colpeja primer diuen que colpeja dues vegades. En aquest sentit, si Rússia està amagant el primer cop ho està intentant amb totes les forces. L'ambaixada russa ha contestat les informacions que han tret des dels Estats Units i han afirmat que no hi ha evidències de res del que diuen.





"Un cop més declarem les contínues acusacions contra Rússia sobre la preparació de qualsevol tipus de pretext per a la invasió d'Ucraïna, totes dues en un pla oficial i als mitjans de comunicació. Són infundades i no poden tenir confirmació", han indicat els russos .





FACKEJANT RÚSSIA





Les guerres d'abans han quedat a la història. Actualment, la guerra tecnològica pot ser més important que la guerra sobre el terreny.





La portaveu de la Casa Blanca ha afirmat aquest divendres que els Estats Units i els seus socis aliats "estan preocupats" per aquests assalts cibernètics. Ha confirmat que "estan en contacte" amb les autoritats ucraïneses i que els han ofert "tot el suport" mentre el país investiga "l'impacte i la naturalesa" de l'incident.







L'OTAN TAMBÉ PRESA PART





El secretari general de l'OTAN també ha condemnat els successos i ha anunciat més suport dels aliats a Kíev per fer front a aquestes ciberamenaces. "Condemno fermament els cibertatacs contra el Govern ucraïnès. L'OTAN ha treballat estretament amb Ucraïna durant anys per augmentar la ciberdefensa i experts de l'OTAN a Brussel·les han intercanviat informació sobre l'última ciberactivitat" , ha confirmat el secretari general de l'OTAN.





La UE ha anunciat que mobilitzarà tots els seus recursos per ajudar Ucraïna davant aquest ciberatac massiu contra institucions estatals ucraïneses.