Pequín confirma el primer cas d'òmicron pocs dies abans de començar els JJ.OO d'hivern

Els Jocs Olímpics d'Hivern estan a la cantonada i les notícies que arriben des de Pequín no són gaire bones. Les autoritats sanitàries han detectat per primera vegada la variant òmicron dins del seu territori. Des de fa algunes setmanes i davant l'augment de contagis, la Xina està fent cribratges massius per intentar controlar la propagació del virus.





I no només Pequín ha detectat el primer cas d'òmicron, sinó que altres ciutats del mateix país asiàtic han confirmat la presència d'aquesta variant. Un cep molt més contagis i que es transmet ràpidament, però que s'acaba traduint en una malaltia molt més lleu que amb altres variants.





A la Xina, actualment han confirmat 104.475 casos positius de covid i han mort 4.636 persones a causa de la covid. Ara sembla que arriba la nova variant òmicron just en el moment en què se celebraran els Jocs Olímpics d'Hivern.