Corea del Nord dispara dos nous míssils, els tercers en menys de deu dies







Corea del Nord ha efectuat un nou tret de míssils balístics aquest divendres, el tercer en menys de deu dies. Segons l'Estat Major sud-coreà, aquesta vegada el Nord ha utilitzat dos projectils de curt abast, que va llançar des de la província de Pyongan, al nord-oest del país ia les rodalies de la Xina.





Només hores abans, Pyongyang havia advertit que respondria de manera “certa i més contundent” al que considera una “provocació” dels Estats Units, la decisió d'imposar una nova ronda de sancions contra el programa d'armament del Nord.





El llançament, confirmat també pel servei de guardacostes del Japó, arriba tot just tres dies després que Corea del Nord disparés el que ha descrit com un míssil hipersònic, capaç de viatjar cinc vegades més ràpid que el so, en una prova a què va assistir el líder suprem, Kim Jong Un , per primera vegada en prop de dos anys.





Els dos projectils d'aquest divendres no semblen pertànyer al tipus dels disparats els últims dies, míssils de “vehicle lliscant hipersònic”, segons els ha descrit Pyongyang . L'Estat Major sud-coreà considera que van recórrer una distància de 430 quilòmetres i van aconseguir una altura màxima de 36 quilòmetres . Van seguir una trajectòria nord-est i se'ls va detectar sobrevolant les rodalies d'Uiju, a la frontera de Corea del Nord amb la Xina, abans de caure al mar. Els llançaments van tenir lloc a les 14.41 i 14.52 (hora local, les 6.41 i 6.52 respectivament en horari peninsular espanyol).





En un comunicat, l'Estat Major sud-coreà ha indicat que vigila amb molta atenció els moviments armamentístics del seu veí del Nord. Per part seva, el primer ministre japonès ha reclamat al seu Govern el “màxim esforç” per obtenir i analitzar informació sobre el llançament, proveir informació ràpida i adequada i “garantir la seguretat d'aeronaus, vaixells i altres actius” , entre altres mesures.





Corea del Nord havia limitat les seves proves de míssils en els darrers tres anys, des que el novembre del 2017 Kim va declarar completat el programa nuclear nacional i el 2018 es va iniciar un procés de negociacions amb els Estats Units per tractar sobre la desnuclearització de la península coreana. Però les converses estaven estancades des del fiasco de la cimera de Hanoi el 2019 entre el líder suprem i el llavors president dels EUA, Donald Trump , sense que el canvi d'Administració a Washington hagi servit per trencar el punt mort.





Sense indicis que el procés es pugui reprendre a curt o mitjà termini, l'any passat Kim va ordenar el desenvolupament d'armament d'ultimíssima generació, inclosos míssils hipersònics. Al setembre, Pyongyang va disparar el seu primer projectil d'aquest tipus, un Hwasong-8 . I aquest gener ha recuperat un ritme de llançaments que no es veia des del 2017, quan les tensions amb el Govern dels Estats Units de Trump van amenaçar amb l'esclat d'un conflicte en tota la regla.





El 5 de gener i aquest dimarts 11 , el Nord va disparar sengles míssils balístics, també hipersònics segons va assegurar. És probable que aquest tipus de llançaments continuïn : segons l'agència oficial KCNA, a la prova de dimarts Kim va donar instruccions perquè els científics d'armament nord-coreans “accelerin els esforços per reforçar gradualment el múscul militar estratègic del país” .





Des del fracàs de Hanoi i fins ara, els Estats Units havia optat per fer més o menys els ulls grossos en els ocasionals llançaments de míssils nord-coreans . Però després del tret de dimarts, que Pyongyang ha descrit com la prova del seu coet hipersònic més avançat fins ara, Washington va anunciar la imposició de sancions contra mitja dotzena d'alts càrrecs del règim nord-coreà implicats al programa d'armament. Era la primera vegada que l'Administració de Joe Biden recorria a aquest tipus de represàlies contra el règim de Kim . El secretari d'Estat, Antony Blinken , va qualificar dijous les últimes proves nord-coreanes com a “profundament desestabilitzadores” i “perilloses” , un intent d' “atreure l'atenció” .





“Si els Estats Units adopten una postura de tant enfrontament, Corea del Nord es veurà obligada a adoptar una reacció certa i més contundent contra ella” , va replicar per la seva banda un portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors a Pyongyang , citat per KCNA.





La dels míssils hipersònics és una tecnologia de la qual fins ara només disposen els Estats Units, la Xina i Rússia . Tots tres estan embrancats en una competició pel desenvolupament d'aquest tipus de coets, la capacitat dels quals per adoptar una trajectòria variable i maniobrar a diferents altures els converteix en molt més difícils de detectar per als escuts defensius dels països hostils. Fins ara, sembla ser Pequín qui es troba en la posició de partida en aquesta carrera .