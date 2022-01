Boris Johnson i el seu personal celebraven durant la pandèmia els “divendres del vi”

Boris Johnson celebrava els “Divendres del vi” durant la pandèmia / @CP





Els mitjans britànics continuen desvetllant festes i reunions clandestines sota el mandat de Boris Johnson mentre la seva població intentava seguir les restriccions imposades pel govern per contenir l'expansió del virus. Després de revelar aquest dijous 'The Telegraph' que hi va haver dues reunions festives la vigília del funeral del príncep Felip d'Edimburg mentre l'acte va tenir nombroses restriccions, ara 'The Mirror' treu a la llum els anomenats "divendres del vi" del Primer Ministre i el seu personal, contrastant amb la prohibició de les reunions a interiors.





Al si de Downing Street van tenir lloc encara més festes durant la pandèmia del coronavirus, tots els divendres, en què el personal de Johnson es reunia encoratjats pel mateix Johnson per "desfogar-se", que també hi era regularment. A més, amb una manera d'actuar similar a la de les reunions prèvies al funeral de Felip quant a l'abastament, informa 'The Mirror' : el personal fins i tot va invertir en una nevera de begudes per mantenir fresques les seves ampolles de vi blanc, Prosecco i cervesa .





ELS DIVENDRES DEL VI: UNES FESTES PROHIBIDES QUE EREN TRADICIÓ





Cal recordar que en aquell moment les regles prohibien que dues o més persones de diferents llars es reunissin a l'interior , llevat que fos "raonablement necessari" per a fins laborals. I en aquest cas, Downing Street va aprofitar per aplicar les seves pròpies regles i justificar les reunions.





Els 'divendres del vi' es van programar als calendaris electrònics i participaven al voltant de 50 empleats cada setmana. Les fonts, explica 'The Mirror' , van dir que les reunions de vegades s'estenien fins a la mitjanit amb dues dotzenes d'assistents bevent vi, cervesa i jugant a jocs . Unes festes que van ser populars des de la tardor del 2020 fins a la primavera del 2021, quan el personal ja estava "fatigat" per les dures restriccions.





Unes reunions a les quals Boris Johnson , malgrat les restriccions, va continuar assistint, de la mateixa manera que el capità Steve Higham , llavors assessor de defensa del primer ministre.





L'OPOSICIÓ REUNEIX SIGNATURES MENTRE DEMANA LA SEVA DIMISSIÓ





Encara que Boris Johnson ha demanat disculpes per festes anteriors, l'oposició ha demanat la seva dimissió immediata per aquests escàndols, una crida a què s'han unit alguns coreligionaris de Johnson , com el líder dels conservadors a Escòcia, Douglas Ross.





No obstant això, mentre es produeix o no aquesta dimissió, calen 54 firmes perquè es pugui votar al Parlament la continuïtat de Johnson i encara se'n desconeix quantes n'hi ha. De moment, no hi ha un clam ni una oposició ferma i mitja dotzena s'han pronunciat en contra.





Johnson , que actualment està tancat a Downing Street per un cas de COVID a la seva família, compta de moment amb el suport dels seus ministres, encapçalats per la titular d'Exteriors, Liz Truss , que li va confirmar el seu suport i va instar a "passar pàgina" per centrar-se en el govern del Regne Unit. Per part seva, el secretari d'Estat de Seguretat, Damian Hinds , ha negat aquest divendres que existeixi dins del Govern "una cultura de saltar-se les normes" i ha dit que el seu cap ha mostrat "un lideratge molt fort" especialment durant la pandèmia.





Aquesta lleialtat, així mateix, podria fer fallida quan Gray doni a conèixer les conclusions de la seva investigació encara que, segons els analistes, és possible que es limiti a establir els fets sense atribuir responsabilitats individuals .