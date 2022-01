Tornada a les aules amb 12.169 positius al sector educatiu a Catalunya

Tornada a les aules amb baixes laborals i augment de contagis / @CP





Si per alguna cosa s'ha caracteritzat la primera setmana de la tornada a les aules a Catalunya ha estat per la petició de les baixes laborals i de l'augment de contagis. Segons ha informat la Conselleria d'Educació de la Generalitat, les escoles catalanes han comptabilitzat aquest dissabte 12.169 nous positius de Covid-19 respecte al recompte de divendres.





En una entrevista a RAC1, la directora general del Professorat i de Centres Públics de Catalunya, Dolors Colell, ho descrivia com “Una setmana difícil” i assenyalava que “aquesta setmana que ve es recuperaran efectius”.





Des de l'inici del curs escolar s'han notificat 169.036 contagiats per coronavirus. Entre ells, 141.921 alumnes, 2 7.046 docents o personal intern i, finalment, 69 de personal extern. A més, en els darrers 10 dies s'han detectat 59.750 positius. D'aquests, 51.415 han estat alumnes i 8.318 són docents. La resta, personal extern.





6.512 PROFESSORS EN QUARANTENA





Avui dia, hi ha 12 grups estables confinats i, de moment, cap centre del sistema educatiu català no ha tancat per brots de coronavirus.





Tot i això, 63.557 persones que pertanyen a la comunitat educativa estan aïllades en quarantena, una xifra superior a la de l'anterior recompte i 57.017 alumnes es troben a casa, 6.512 d'ells en quarantena i amb la baixa laboral.





RISC DE REBROT RÈCORD A CATALUNYA





Per la seva banda, els indicadors epidemiològics a Catalunya, la majoria, es mantenen estables respecte als dies anteriors. Això sí, en les últimes 24 hores, no s'ha notificat cap mort i, alhora, el nombre d'hospitalitzacions ha baixat. Segons l'últim informe publicat pel Departament de Salut, respecte a les dades de divendres, 119 pacients han estat donats d'alta a l'hospital i cinc han sortit de la Unitat de Cures Intensives. Tot i això, Catalunya continua sent la comunitat autònoma amb el percentatge més alt de llits ocupats a l'UCI amb un 43,4% , que es tradueix en 510 ingressats.





Actualment, l'indicador que més preocupa és el risc de rebrot que, aquest dissabte, ha batut nou rècord situant-se als 5.015 punts, 316 més que ahir. Una xifra rècord que no havia estat notificada des de l'inici de la pandèmia.





Així mateix, des del març del 2020 i fins aquest dissabte, Catalunya ha registrat 1.689.712 casos confirmats acumulats de coronavirus: 30.598 positius notificats en les últimes 24 hores .





A més, el percentatge de proves positives d'antígens i PCR se situa en el 27,97% i la incidència acumulada se situa, dissabte, en 4.304 casos per cada 100.000 habitants, 116 més que ahir.