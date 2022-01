El Girona cau davant el Rayo i es queda fora de la Copa del Rei

El Rayo celebrant un gol | @EP





El Girona es queda a les portes dels quarts de final de la Copa del Rei. El doblet de Sergi Guardiola els ha deixat fora. Un partit on els locals es van avançar, però on els madrilenys han sabut patir per emportar-se la victòria.





Els partits de Copa del Rei amb un únic enfrontament són especials. Tot pot passar i el Girona ha estat a punt de donar la sorpresa. Han començat molt forts amb un gol al minut 26 de Bernardo. El Rayo, de mica en mica, ha anat trobant situacions clares, però no ha estat fins al minut 46 quan Guardiola ha enganxat una volea des de la frontal de l'àrea i ha enviat la pilota al fons de les malles.





A la segona part, tot just començar, un desastre defensiu del Girona ha acabat en el segon gol del Rayo. Una mala passada de Kébé a Juan Carlos que a l'intentar buidar li dona a Guardiola i la pilota acaba entrant. Tot i això, el Girona s'ha refet d'aquest gol i ha aconseguit tenir bones aproximacions.





Una, el penal. Una pena màxima on Stuani ha pogut posar l'empat al marcador, però Luca Zidane li ha endevinat les intencions i ha aconseguit aturar-lo. I després, al minut 92, l'àrbitre ha anul·lat un gol a Moreno en una posició més que dubtosa que el VAR ha donat com a fora de joc.







Amb la derrota, el Girona se centrarà a la Lliga i a ficar-se als llocs de playoff per recuperar la seva plaça a primera. El Rayo, per la seva banda, segueix ficat a la baralla per Europa i a més competirà per estar entre els quatre millors equips de la Copa del Rei.