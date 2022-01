Els mossos no troben l'home atrinxerat dins de la vivenda

Un home s'atrinxera després de disparar dues persones a Barcelona / @CP







Un home s'ha atrinxerat aquest dissabte en un pis al carrer Maresme de Sant Martí de Barcelona després de presumptament ferir amb arma de foc dues persones.







Segons la policia catalana, els agents han rebut un avís a les 14.45 hores que dues persones estaven ferides per arma de foc al carrer, i posteriorment haurien localitzat el presumpte autor dels trets a l'interior de l'immoble.





Les persones ferides estan ingressades a l'Hospital Sant Pau i a l'Hospital del Mar de Barcelona.





Els agents del Grup Especial d'Intervenció dels Mossos d'Esquadra han preparat tot l'operatiu per aturar el presumpte agressor. Carrers acordonats, patrulles a les cantonades i un grup especial per entrar a detenir el sospitós.





Tot i això, quan els agents han anat a entrar al domicili s'han emportat la major de les sorpreses. Al pis no hi havia ningú. Han muntat tot el cordó policial, però en entrar no hi havia ni rastre del fugitiu així que, en un tuit, els mossos han confirmat que segueixen buscant l'home i que la investigació continua oberta.