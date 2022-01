FOTOS. Espectacular incendi nocturn al Carmel a Barcelona

Imatge d´un dels cotxes calcinats | @CatalunyaPress





Durant la matinada de dissabte a diumenge s'ha produït un aparatós incendi al carrer Conca de Tremp de Barcelona, al barri del Carmel. Tres cotxes han acabat calcinats i els edificis que havien just darrere han patit danys.





Cotxe calcinat al mig del carrer | @CatalunyaPress





Els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van rebre l'avís a les 5.30 hores del matí i en arribar a les 6.00h l'incendi encara continuava, segons han explicat els mateixos agents a CatalunyaPress.





Cotxe calcinat amb el comerç afectat darrere | @CatalunyaPress





De moment, segons ha pogut saber PressDigital, els motius que han originat l'incendi es desconeixen. Tant els bombers com la mateixa Guàrdia Urbana hauran de fer un informe explicant els fets.





Façana de l'edifici cremada | @CatalunyaPress





Els danys produïts no s'han quedat únicament als vehicles, sinó que també ha pujat per la façana de l'edifici i ha trencat vidres i portes. Per sort, les primeres informacions indiquen que ningú no hauria patit cap mal.





El cotxe que sospiten que va ser el primer a cremar | @CatalunyaPress





Façana completament negre del foc | @CatalunyaPress





Així ha quedat un dels cotxes afectats per dintre | @CatalunyaPress