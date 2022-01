Djokovic es queda fora; deportat i sense Open d'Austràlia

Djokovic serà deportat les properes hores i no podrà jugar l'Open d'Austràlia / @CP





Tres jutges han decidit per unanimitat cancel·lar el visat de Novak Djokovic , que serà deportat en les pròximes hores i no podrà, per tant, disputar l'Open d'Austràlia.





Al judici, que va començar cap a les 23.30 hores a Espanya i va acabar cap a les 8 del matí, el Tribunal Federal va desestimar la demanda del serbi, a qui el ministre d'Immigració havia retirat el visat per una qüestió sanitària i d'ordre públic. Una resolució per a la qual no cal apel·lació.





El periple de Novak Djokovic per terres australianes acaba amb un bitllet de tornada per al serbi sense poder disputar l'Open d'Austràlia. La seva negativa a vacunar-se ha xocat amb els interessos del país, que viuen en aquests moments un augment dels contagis, com a la resta del món, i ja van patir el 2020 un dels pitjors confinaments.





Per a la Justícia australiana, el comportament del serbi pot servir de reclam per a tot un moviment antivacunes i va assenyalar durant el judici el mal comportament del tenista després d'haver donat positiu el dia 16 de desembre i no portar la màscara en un acte públic l'endemà de donar positiu, o anar a una sessió de fotos dos dies després.





El serbi, que va anar a Austràlia anunciant la seva exempció per les xarxes socials, ha passat dues setmanes més pendent d'apel·lacions i jutges que de tenis. Tot just aterrar, va passar una entrevista amb les Forces Frontereres durant vuit hores en què va haver de demostrar les proves per a la seva exempció, una cosa del que es va dubtar perquè hi havia certes irregularitats, tant amb qui li havia donat el permís, com dir que no havia viatjat a altres països abans d'arribar a Austràlia, quan precisament havia estat uns dies de desembre a Marbella.





Posteriorment, se li va negar el visat i va haver de romandre un parell de dies a l'Hotel Park, on també resideixen altres ciutadans amb irregularitats al passaport i estrangers obligats a passar quarantena. Djokovic va apel·lar i el jutge Kelly va donar la raó al serbi, el visat era correcte i no li havien donat prou temps per aportar més dades.





Tot i això, el ministre d'Immigració es va guardar la potestat, a títol propi, de tornar a revocar el visat del serbi per motius de bé públic i sanitaris. I després d'uns dies d'espera divendres es va fer real. A Djokovic , que va tornar a passar una altra nit a l'Hotel Park, se li va permetre llavors reunir-se amb els advocats per presentar la defensa, però en aquesta ocasió el tribunal Federal, compost per tres jutges, ha rebutjat la seva apel·lació.





Djokovic serà deportat les pròximes hores i s'enfrontarà, a més, a un càstig més gran: no poder trepitjar terres australianes en tres anys.