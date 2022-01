Alsina defensa que el reconeixement del català a Europa és "qüestió de voluntat política"

Alsina durant una conferència | @EP





La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina, ha defensat que el català té un pes social, cultural i econòmic que considera indiscutible i que el seu reconeixement a Europa és una qüestió de “voluntat política” que atribueix al Govern.





En una entrevista al diari 'El Nacional.cat' publicada aquest diumenge i recollida per Europa Press, ha explicat que l'Estatut preveu que "la Generalitat i l'Estat han de treballar per l'oficialitat del català a les institucions europees i organismes internacionals" .





Ha dit que en una reunió amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, li va demanar que el català fos llengua oficial a institucions europees i que "l'escut que en aquell moment va treure el ministre van ser tecnicismes", i ha assenyalat que el gaèlic té , segons ella, un Estat darrere que ha protegit els drets lingüístics dels seus parlants.





Ha destacat que l'increment que preveu la partida dels comptes catalans destinats al seu departament és estratègic i "envia un missatge polític molt clar: no tenim por".





CONSOLIDAR L'ACCIÓ EXTERIOR CATALANA



Ha assegurat que l'acció exterior és un deure i un dret del Govern i ha reafirmat el seu compromís perquè aquesta creixi, es consolidi i sigui un actor més que participi als reptes globals actuals: “És un departament relativament jove, que va néixer en un moment polític molt complicat i necessita créixer, consolidar-se en espais de prestigi internacional”.





Per a ella, Catalunya té dificultats per ser interlocutor amb la Comissió Europea i altres actors europeus ja que “els comissaris europeus s'han reunit amb líders regionals de tot Europa i no s'han reunit amb el Govern” , però ha defensat que la seva posició no és de resignació.





CARLES PUIGDEMONT I PARLAMENT EUROPEU



Ha destacat que a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "ja no només se'l veu com una persona que defensa els interessos de Catalunya i de la legalitat, sinó que se'l veu com un defensor de drets humans", i ha exalçat la tasca dels diputats catalans al Parlament Europeu.





Preguntada per les declaracions de Villarejo sobre els atemptats del 17-A, ha respost que si no s'investiguen "fins a les últimes instàncies i possibilitats per part de l'Estat es confirmarà el que ja s'ha confirmat en altres situacions, que l'Estat espanyol no és a la lliga de la qualitat democràtica de la resta d'Estats de la Unió Europea".





En aquest sentit, ha dit que el Govern continuarà "denunciant" el cas si considera que la investigació és insuficient , i ha apostat per estudiar la interlocució, tant pel que fa a institucions europees com dels estats membres que van tenir persones vinculades.