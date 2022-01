Suspès el Betis-Sevilla pel llançament d'una barra de PVC que va colpejar Joan Jordán

Jordán celebrant un gol a Champions | @EP





El partidàs dels vuitens de final de la Copa del Rei no estava defraudant. El Sevilla, ple de baixes, intentava resistir contra el Betis. El conjunt de Pellegrini, jugant davant de la seva afició, estava crescut, pressionava cada segon el rival i el tenia asfixiat. Només una meravella havia trencat l'empat a favor del Sevilla.





Va ser al minut 39 quan es deslligaria, en principi, la bogeria pel golàs que acabava de marcar Nabil Fekir. El '8' del Betis marcava de córner directe després de sorprendre Alfonso, porter del Sevilla. El públic va esclatar veient que el seu equip es ficava al partit, però algun aficionat d'aquest fons va decidir que era una bona idea llançar una barra de PVC "d'uns 50 cm", com recull l'acta, al camp.





La barra va colpejar, clarament, al cap de Joan Jordán, futbolista del Sevilla. L'àrbitre no va dubtar ni un segon a aturar el matx i després de parlar amb els agents de seguretat va decidir suspendre el partit. Joan Jordán, segons ha explicat el Sevilla en un comunicat, està sent monitoritzat i té un traumatisme cranioencefàlic.





Les informacions indiquen que "la persona" que va decidir llençar aquesta barra de PVC al camp ja ha estat detingut i el Betis ha informat que prendrà les mesures oportunes per assegurar-se que aquests actes no tornaran a succeir. A més, la mateixa afició verd-i-blanca, no situada en aquest fons, va començar a xiular tota aquesta grada cada vegada que intentaven animar. Al cap i a la fi, van fer malbé la festa esportiva més gran a Sevilla i pràcticament de tot el territori espanyol.





La RFEF ha confirmat mitjançant un comunicat que el derbi es disputarà a partir de les 16.00h a l'estadi Benito Villamarín a porta tancada.