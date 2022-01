Aldarulls entre aficionats del Mallorca i Espanyol al final del partit / @CP







Aficionats del Mallorca i de l'Espanyol han protagonitzat uns lamentables incidents al final del partit que els dos equips han disputat aquesta tarda a l'estadi de Son Moix, corresponent als quarts de final de la Copa del Rei.





La Policia Nacional s'ha desplegat per evitar el contacte, però no ha fet efecte perquè els protagonistes de l'incident van abandonar el recinte per la mateixa porta, cosa que ha facilitat que es produïssin els aldarulls entre uns quants seguidors del Mallorca i de l'Espanyol, equip que es va veure recolzat des de les grades per uns tres-cents aficionats desplaçats des de Barcelona. El resultat, després de la càrrega policial, ha estat de lesions lleus que no han necessitat la intervenció dels serveis sanitaris.





La policia ha identificat els integrants dels grups dels dos equips i els acusa de delicte lleu de lesions i d'infringir la llei de violència a l'esport. Finalment, no hi va haver cap detenció.