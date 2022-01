Un tsunami provocat per una erupció a Tonga colpeja les costes del Japó, els EUA, el Canadà i Xile

Tsunami provocat per una erupció a Tonga / via Twitter: @RickThrelfall





Un tsunami derivat de l'erupció d'un volcà submarí a Tonga va colpejar aquest dissabte la costa oest dels Estats Units i el Canadà, amb onades que van superar el metre d'altura, provocant inundacions lleus a part de Califòrnia.







"S'està produint un tsunami al llarg de la costa d'Alaska, la Colúmbia Britànica (canadenca) i la costa oest dels Estats Units", indicava poc abans de les 11:00 del matí en aquesta zona (19:00 GMT) el Servei d'Avisos de Tsunami dels EUA al compte oficial de Twitter.





Les onades registrades fins ara oscil·len entre els 7 centímetres a Alameda (Califòrnia) fins al metro amb 24 centímetres a Port San Luis, a uns 300 quilòmetres al nord de Los Angeles, al mateix estat, segons aquest servei pertanyent a l'Oficina Nacional d'Administració Oceànica i Atmosfèrica (NOAA).





L'impacte va tenir lloc malgrat que la costa californiana està situada a gairebé 8.700 quilòmetres (5.400 milles) de la nació insular de Tonga, al Pacífic Sud, on es va produir l'erupció volcànica.





LES COSTES DEL PACÍFIC DE JAPÓ VAN SER COLPEJADES LA MATINADA D'AQUEST DIUMENGE





El tsunami va provocar "una inundació lleu" al port de Santa Cruz (Califòrnia), on es van tancar les platges i es va evacuar la gent de les àrees comercials properes a la costa, encara que no es va forçar ningú a abandonar casa seva, va afirmar a la cadena CNN l'administradora de la ciutat, Elizabeth Smith.





També hi va haver "inundacions fins a la zona d'aparcament" propera a la platja a Port San Luis, on es van registrar les onades més altes, va assegurar en un tuit la divisió de Los Angeles del Servei Nacional de Meteorologia (NWS).





A Berkeley (Califòrnia) es va evacuar unes 110 persones dels vaixells i molls de la zona costanera, segons el medi local Berkeleyside; i la major part de les platges del sud de l'estat es van tancar a causa de l'alerta.





"No s'acostin a la costa per observar el tsunami", va subratllar a la seva pàgina web el Servei d'Avisos de Tsunami.





Aquest servei va eliminar l'avís de tsunami per a Hawaii hores després d'emetre'l, després de comprovar que no s'havien produït onades que arribessin a aquesta magnitud a les illes nord-americanes del Pacífic.





En canvi, la NOAA va mantenir l'avís de tsunami en vigor en els estats de Califòrnia, Oregon, Washington i Alaska, a més de la Columbia Britànica canadenca.





Les costes xilenes van ser assotades per un tsunami amb onades de gairebé dos metres a la zona nord. Les onades més grans es van sentir en algunes ciutats del nord del país com Iquique i Atacama , on es van produir inundacions lleus, segons va confirmar el Servei Hidrogràfic i Oceanogràfic de l'Armada de Xile (SHOA).





"Aquests esdeveniments són anomalies que no responen a un patró conegut. Fins ara ha estat poc el que ha passat, però estem alerta", va afirmar l'almirall del SHOA Leonardo Chávez.





Al llarg del dia les autoritats van passar d'alertar de la possibilitat de tsunami per a l'Illa de Pasqua i l'arxipèlag Juan Fernández, a uns 3.300 km a l'oest del continent a l'oceà Pacífic, a desocupar les platges de totes les regions des de la frontera nord amb el Perú fins a l'extrem sud. Només es van exceptuar les australs regions d'Aysen i Magallanes.





Segons testimonis, el volcà va entrar en erupció a les 17.20 hora local (4.20 GMT) i va llançar un enorme núvol de cendra a l'aire, recull el portal Radio New Zealand.





Les onades també han colpejat part de l'illa Vanua Levu, al nord-est de Fiji, mentre que les autoritats de Samoa han emès una alerta davant d'una possible pujada de les aigües.