El Govern adaptarà el sistema de telepeatges espanyol per fer-ho compatible amb el de la Unió Europea

Imatge de la instal·lació de telepeatges | @EP





El Govern aprovarà al llarg del 2022 un reial decret per transposar la directiva europea de telepeatges a la normativa espanyola i fer així compatible el seu sistema amb què es fa servir a cadascun dels països de la Unió Europea.





Els dos objectius principals que persegueix aquesta decisió són poder viatjar per tot el continent amb un únic dispositiu electrònic i facilitar l'intercanvi d'informació sobre els peatges impagats als diferents Estats membres.





L'Executiu de coalició ha inclòs aquest Reial decret en el pla anual normatiu del 2022 de l'Administració General de l'Estat, on es recullen totes les lleis que preveu aprovar al llarg d'aquest any.





El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s'ha proposat donar llum verda a vuit lleis i 23 reials decrets, entre els quals s'inclou el que regularà el bo lloguer jove de 250 euros.





Respecte al reial decret sobre telepeatges, la data d'aprovació del qual encara està per definir, al document publicat amb motiu de la seva posada a disposició dels ciutadans s'explica que la seva intenció és "garantir la interoperabilitat dels sistemes de telepeatge instal·lats a les carreteres i autopistes espanyoles amb els d'altres estats membres de la Unió Europea".





Tot i això, el servei europeu de telepeatge (SET) serà un sistema complementari als serveis nacionals de telepeatge i no aplicarà als sistemes no electrònics. Ja el 2004, la Comissió va intentar dur a terme una normativa semblant però sense èxit.





El Govern espanyol ja va traslladar la directiva del 2004 per via del reial decret el febrer del 2006, però, com argumenta el Ministeri, els avenços tecnològics "han anat per davant de la seva regulació a nivell europeu", de manera que es van anar implantant pels diferents països sense que fossin del tot compatibles entre si.





Ara, la Comissió ha tornat a intentar-ho i per això va llançar el 2019 una nova directiva que havia d'haver adquirit rang de llei als diferents països de la Unió abans del passat 19 d'octubre del 2021.