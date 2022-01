Mor una dona en ser empesa a les vies del metro a Nova York

imatge de Times Square | @EP





Una dona ha mort en ser empesa a les vies del metro a l'estació de Times Square a Nova York. Un home, que ja ha estat detingut, hauria estat el presumpte autor de l'empenta, segons les informacions emeses des del país nord-americà.





De moment no se sap perquè l'home va empènyer la víctima. Pel que sembla, l'atac va ser completament aleatòria. La víctima va ser atropellada pel tren de la línia R que tot just estava entrant a l'estació.





L'home va fugir en un primer moment, però posteriorment va acabar confessant a la policia el que havia fet. El que és clar és que no funciona del tot bé el reforç que les autoritats havia anunciat per a les estacions del metro. Ja no viatgen tant amb metro per la pandèmia, però el transport subterrani segueix sent perillosos i on hi ha atacs amb certa assiduïtat.