Un fugitiu que va fingir la seva mort ingressa a un hospital de Glasgow per covid i l'aturen

L'home detingut tenia fins a tres identitats. A la primera es feia dir Nicholas Alahverdian, a la segona Arthur Knight i el tercer, amb qui l'han detingut, Nicholas Rossi. Aquest darrer nom estava dins de la llista de la Interpool i sota el qual la policia de Glasgow ho ha pogut aturar.





El detingut és un home de 34 anys i que tenia una ordre internacional d'arrest per una violació el 2008 a Utah. El cas es va arxivar durant una dècada, però un nou fiscal va decidir reobrir el cas el 2018 i van introduir les dades de l'ADN de totes les persones implicades en delictes sexuals a les bases de dades.





D'aquesta manera, va aparèixer el nom de Rossi. En aquell moment es feia passar per Nicholas Alahverdian, un nom que la policia no va arribar a tenir mai. L'home, el 2019, per escapar-se de la justícia, va anunciar que estava malalt de càncer. De fet, el 2020 diversos mitjans ja van anunciar públicament que l'home havia mort, però la realitat és ben diferent i ara la policia l'ha pogut aturar.