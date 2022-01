Pedro Sánchez lliga curt el PSOE; crearà un Sistema de Control Intern de la despesa

Pedro Sánchez fent un discurs | @EP









El president del Govern i secretari general del PSOE vol lligar curt les finances del partit segons es desprèn del Projecte de Bases Pressupostàries per a l'exercici 2022, al qual ha tingut accés Europa Press. Així, a més de la prohibició d'endeutar-se, la direcció dissenyarà un Sistema de Control Intern de la despesa i dimensionarà la plantilla a "curt, mitjà i llarg termini" per tenir una "estructura raonable i acord" amb els recursos econòmics.





El PSOE, amb Sánchez al capdavant, ja fa uns anys que intenta sanejar els seus comptes que havia heretat dels anteriors mandataris socialistes. De fet, al tancament de l'exercici anterior, el del 2020, el PSOE havia amortitzat 50 milions d'euros en quatre anys i tenia un saldo viu de deute bancari de 27,2 milions, que ha reduït a 19,5 milions al llarg de l'exercici de 2021.





Ara, i de cara al futur, la direcció socialista no vol tornar a les caminades en què tenia un volum de deute amb els bancs i, conscients que les entitats financeres cada vegada són més reticents a prestar als partits polítics, volen encaminar les finances socialistes cap a l'autofinançament en la mesura del possible.





Per això, després d'incloure en aquest Projecte de Bases Pressupostàries l'ordre de, en la mesura que sigui possible, "no concertar operacions d'endeutament futures en cap àmbit de l'Organització" , el "següent pas" serà la potenciació de la "unitat de Control de Gestió" que, juntament amb la integració total de les comptabilitats, permeti a la direcció de Ferraz fer un seguiment econòmic-financer i un "control" pressupostari del Pla de Cobertura Integral de Gerència.





Dins del sistema de govern han optat per dissenyar i implementar "un Sistema de Control Intern" que potenciï l'operativa del PSOE, augmenti la seva capacitat per gestionar les diferents situacions que puguin presentar-se i identifiqui i orienti els plans d'acció per solucionar errors a les estructures econòmiques del partit.





Així, aquest control intern, assegura el document esmentat, ha de ser un conjunt de processos, amb la finalitat d'obtenir seguretat raonable sobre: l'eficiència de les operacions; la fiabilitat i la integritat de la informació financera i no financera; una gestió adequada dels riscos d'acord amb els objectius estratègics del Partit i el compliment de les lleis i de les polítiques i els procediments interns aplicables.





PLANIFICACIÓ DELS RECURSOS HUMANS





A més, la direcció socialista considera que, després de la finalització de congressos del partit, han d'abordar una "planificació financera a curt, mitjà i llarg termini en matèria de recursos humans". L'objectiu, assegura el Pla per elaborar els Pressupostos del 2022, és "dimensionar una estructura raonable i acord" amb els recursos econòmics del PSOE i determinar un "sostre de despesa assumible i equilibrada".





Aquest sostre de despesa ha d'atendre tant les noves necessitats d'incorporació de personal a determinades àrees del Partit com el "volum d'increment de la despesa que en aquest àmbit comportin en el futur els compromisos adquirits" amb les seves treballadores i treballadors.





NEGOCIAR UN ACORD AMB EL COMITÈ D'EMPRESA "RETARDAT DIVERSOS ANYS"





Així mateix, els socialistes es proposen continuar amb les negociacions amb el Comitè d'Empresa per facilitar un acord, "ja endarrerit diversos anys", que permeti tant la signatura d'un nou conveni col·lectiu com establir el marc negociador per al conjunt de l'organització.





També han inclòs entre els seus plans per a aquest exercici posar en marxa una nova eina de contacte amb la ciutadania i la militància, "basada en l'experiència del desenvolupament propi del canal de denúncies".





Per això, es proposen potenciar "més encara" l'ús del portal de la militància, essent el punt principal de comunicació amb els seus militants. "Tot això amb dues idees sempre molt presents: utilitat i senzillesa d'ús", assenyala el text.





En aquests plans inclouen que les agrupacions disposin del nou portal d'agrupacions, "amb moltes millores basades en l'experiència de tots aquests anys de les companyes i els companys que en fan ús".