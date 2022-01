Tones de roba s'acumulen al desert d'Atacama a Xile

Així lluïa el desert d'Atacama abans d'esdevenir un abocador de roba usada / @EP





Les àrides terres del desert d'Atacama, al nord de Xile, s'han convertit en l'escenari d'una imatge que sembla treta d'una pel·lícula de ciència ficció.





Muntanyes de roba usada provinent dels Estats Units, Canadà, Europa i Àsia, van acabar en aquest abocador a l'aire lliure emetent milers i milers de gasos tòxics fruit de la descomposició. Un autèntic símbol de com la societat d'un sol ús i el consumisme extrem estan danyant el planeta. I també de la desigualtat, on moltes persones van a buscar peces de roba per vestir o revendre i, així, guanyar-se la vida.





Notícies sobre la indústria tèxtil han exposat l'alt cost de la moda ràpida, amb treballadors infrapagats, denúncies d'ocupació infantil i condicions deplorables per produir en sèrie, a la qual cosa se sumen xifres devastadores sobre el seu immens impacte ambiental, comparable al de la indústria del petroli.







Segons un estudi de l'ONU del 2019, la producció de roba al món es va duplicar entre el 2000 i el 2014, cosa que ha deixat en evidència que es tracta d'una indústria “responsable del 20% del malbaratament total d'aigua a nivell global”. A més, la fabricació de roba i calçat genera el 8% dels gasos d'efecte hivernacle.