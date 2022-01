Miguel Bosé ataca de nou amb una altra de les seves 'teories' sobre el Coronavirus: "Això s'acaba, però venen noves maldats"

Miguel Bosé ataca de nou amb una altra de les seves 'teories' sobre el Coronavirus / @CP







El cantant Miguel Bosé, icona del moviment negacionista des que va esclatar la pandèmia, s'ha tornat a convertir en tendència aquest dissabte per unes polèmiques declaracions en un programa de televisió argentí.





Al programa de televisió A24, emès a Argentina aquest dissabte, Bosé ha vaticinat la fi de la pandèmia amb la variant òmicron, advertint, no obstant, que s'imposaran altres narratives per infondre por a la població: "Això s'acaba, però vénen noves maldats”. " Solaparan una altra nova maldat, que probablement sigui el canvi climàtic, que arrossegarà fam i mancances energètiques".





Unes paraules que han sembrat, com de costum, polèmica a les xarxes socials i a les quals el periodista i còmic Quique Peinado feia referència mostrant el seu absolut rebuig: “La retòrica de Miguel Bosé és la del líder d'una secta. Mireu com amenaça el final. No és una anècdota. Així s'acaba assaltant Capitolis".





La disputa coincideix amb l'enrenou de la manifestació negacionista d'aquest dissabte amb més de mil persones a Palma.