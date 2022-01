Així és la llibreria de Lleida, considerada una de les més boniques del món

Una llibreria de Lleida entre les més boniques del món / @EP





L'establiment, que ha entrat al 'top 10' mundial del portal especialitzat Little Books, atrau turisme de llibreries a la ciutat, a més d'organitzar clubs de lectura i escriptura que conviuen amb l'activisme social i el teatre.





Això és el que ha despertat la llibreria del número 3 del carrer Lluis Besa, al Barri Antic de Lleida. Es tracta de la novena llibreria més bonica del món al rànquing del portal grec Little Books a la llista de llibreries petites.





La llibreria japonesa Book Truck encapçala el llistat dels espais al costat de Massolit Books & Cafè (Budapest), Lebouquineur, (Cordes-sur-Ciel), S'hakespeare and Company (París), The Feminist Bookshop (Brighton), Armchair Books (Edimburg ), Brattle Book Shop (Boston) i Falena (Bons Aires).





La seva propietària és Estefania Reñé, que assegurava estar feliç "per la ciutat i pel barri, sobretot", ja que s'hi desplacen gent d'Olot, de Solsona, de Barcelona i fins i tot gent de fora de Catalunya. “Nosaltres estem a xarxes perquè és una finestra al món. Publiquem molt i etiquetem, seguim llibreries precioses i potser per aquí va anar la carambola” .





La Sabateria és el nom d'aquesta llibreria, que va obrir l'abril del 2017 i on conviuen llibres nous, llibres antics i llibres, fins i tot, de segona mà. El nom, però, és un homenatge a una història inacabada.





“Durant anys, cada matí coincidia amb un senyor que travessava la vorera del carrer la Palma a Lleida per obrir la sabateria artesana. Un lloc petit amb gran quantitat de pots de betum a l'aparador. No ens saludem mai, però crec que sabíem l'un de l'altre. Un dia la sabateria no va obrir, ni el següent, ni a l'altre… i passats els dies vaig comprendre que ja mai més no obriria. Més tard van desaparèixer els pots de betum, l'aparador, la porta i, finalment, es tapiava l'entrada amb ciment. Ja no quedava cap rastre d'aquella sabateria artesana”. Així explica a la seva web les raons per les quals va triar el carrer Lluis Besa per fer realitat el seu somni de La Sabateria, on també es poden veure eines d'una sabateria artesanal.





Així mateix, només entrar hi ha un cartell a la porta que deixa les coses ben clares: “Si ets masclista, xenòfob@, maltractador o maltractadora, lgtbfob@, intorerant@, taurí@ o similar no cal que entris”.