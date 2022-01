Desarticulada una xarxa que va arribar a robar 28.800 quilos de coure a tot Espanya

Imatge del coure robat | @EP





La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Policia Municipal de Madrid, ha desarticulat una xarxa dedicada al robatori de coure que havia arribat a sostreure més de 28.800 quilos de cable a localitats de tot Espanya i ha detingut 10 persones implicades, amb edats compreses entre els 18 i els 40 anys.





Els arrestats estan acusats dels presumptes delictes de robatori amb força, pertinença a organització criminal i robatori amb violència i intimidació, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.





L'organització desarticulada havia arribat a sostreure més de 28.800 quilos de cable de coure a les províncies de Badajoz, Càceres, Castelló, Ciudad Real, Conca, Salamanca, Segòvia, Toledo, València, Valladolid i Zamora, i, juntament amb els danys causats a les instal·lacions a què accedien per la força, el valor supera el mig milió d'euros.





L'operació, batejada sota el nom 'Zaun', es va iniciar a principis del mes de juny del 2021 després de tenir coneixement la Guàrdia Civil de la comissió del robatori de diversos metres de cable de coure en una subestació elèctrica a la localitat d'Utiel (València ), on a més van agredir el vigilant de seguretat que custodiava la instal·lació. També van actuar en una planta fotovoltaica del municipi valencià de Caudete de las Fuentes.





Al llarg de la investigació, els agents van descobrir que els ara detinguts havia comès delictes també a diferents localitats de les províncies de Badajoz, Càceres, Castelló, Ciudad Real, Conca, Salamanca, Segòvia, Toledo, Valladolid i Zamora.





Els membres de la xarxa, que principalment dedicaven la seva activitat al robatori de cable de coure, escollien com a principals objectius plantes fotovoltaiques, cooperatives agrícoles, depuradores, fàbriques i naus industrials. Després, es traslladaven a diverses instal·lacions com a cimenteres o pedreres per tal d'estudiar un lloc específic per ocultar el material robat i, posteriorment, cremar el cable per desfer-se del revestiment de plàstic. Un cop feta aquesta feina, la venien de forma il·lícita.





Els autors, una vegada a l'interior del recinte on havien de cometre el robatori, enganxaven l'extrem de cable de coure que desitjaven obtenir en un vehicle i el posaven en moviment per sostreure'n una gran quantitat de manera ràpida. Els vehicles utilitzats eren de la pròpia instal·lació o, en algunes ocasions, els havien sostret abans del robatori.





Als registres practicats, els agents han intervingut diferents eines utilitzades per a l'accés a les instal·lacions on van cometre els delictes. Les diligències han estat lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Requena (València).

















Vídeo de la Guadia Civil | @EP