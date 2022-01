Un laboratori pagarà 700.000 euros a uns pares per no detectar una malaltia greu al nadó al test prenatal

Imatge d´un laboratori | @EP





El Jutjat de Primera Instància número 6 de València ha condemnat un laboratori a indemnitzar amb 700.000 euros uns pares per no detectar en el seu nadó una malaltia greu genètica quan se li va practicar a la progenitora un estudi prenatal no invasiu.





El cas gira al voltant de l'error al test prenatal. La demandant es va quedar embarassada el 13 d'octubre del 2014 d'una nena i ja tenia un altre fill. Els pares comptaven amb un parent amb síndrome de Down i, davant del risc de poder engendrar un fill amb malaltia genètica, van decidir descartar-lo i sotmetre's a un estudi genètic prenatal.







Així, van acudir al laboratori i se'ls va oferir la possibilitat de fer-li un Test Prenatal No Invasiu a la sang que li permetria descartar les principals alteracions cromosòmiques del fetus i evitar, així, els riscos d'una amniocentesi.





Els pares van contractar la prova, van pagar els 885 euros que costava, i se la van fer. Segons els resultats obtinguts, tal com li va manifestar el laboratori, quant a les microdelecions i en relació amb la síndrome cri-du-chat, la gestant presentava un risc baix.





Tot i això, la filla dels demandants va néixer l'abril del 2015 amb la síndrome, i encara que si bé la malaltia va passar desapercebuda els primers mesos de vida, al juliol es va informar la família que, davant l'aparença de retard en el desenvolupament evolutiu, s'havia detectat al nadó un símptoma compatible amb la síndrome cri-du-chat.





Un estudi genètic que se li va practicar va confirmar que la menor patia la malaltia i que contenia un nombre important de gens afectats, en concret, 83. I s'entén que hi ha síndrome quan hi ha afectats 22 gens.





Després d'això, segons van al·legar els demandants, es va demanar explicacions al laboratori i no van obtenir resposta, per la qual cosa es va instar un procediment de diligències preliminars per obtenir còpia íntegra de la història clínica de la mare que obrava al laboratori, perquè s'informarà sobre les mostres objecte d'estudi, el lloc i les condicions de conservació.





Davant d'aquesta sol·licitud, des del laboratori se'ls va informar que no eren ells els qui feien l'estudi prenatal, sinó que remetien la mostra a Califòrnia, que posteriorment signaven i lliuraven als demandants.





Més tard, en el procediment judicial, el laboratori va apuntar que ja no conservava la mostra de sang analitzada, de manera que no es podia fer un nou estudi sobre aquesta.





El jutjat, després d'avaluar tota la prova aportada i practicada, ha determinat que en aquest cas hi ha hagut un error en la realització del test, com acredita per un costat el mateix resultat l'estudi, confrontat amb la realitat del diagnòstic que presenta la menor, i la "contundent" testifical d'una especialista.





Amb tot, declara la responsabilitat del laboratori per la "defectuosa" realització de la prova que va motivar, per la confiança dipositada en aquesta conforme a allò ofert per la demandada, la privació als pares del seu dret a interrompre l'embaràs. Així, condemna el laboratori al pagament de 700.000 euros, més els interessos legals.