Mor una nena de 5 anys atropellada per un home mentre esquiava

Segons han apuntat els mitjans internacionals, el succés va passar durant el matí del dissabte 15 de gener, quan una nena de només cinc anys va morir després de ser atropellada a gran velocitat per un esquiador en una pista d'esquí de Flaine, situada als Alps Francesos.





Pel que sembla, la nena de nacionalitat britànica va morir a causa del gran impacte que va patir quan un home de 40 anys el va atropellar accidentalment mentre estava esquiant. La petita que es trobava fent classes d'esquí, va quedar estesa i malferida a terra.





Tot just produir-se l'accident, un helicòpter d'emergència va volar fins a la pista per traslladar la menor a l'hospital més proper, però malauradament no van poder fer res per salvar-li la vida.





L'ESQUIADOR ÉS UN BOMBER DE 40 ANYS QUE HA ESTAT DETINGUT





Per part seva, l'esquiador de 40 anys ha estat detingut per la policia que, ara, investiga el fatal accident. A més, s'ha pogut conèixer que l'home és un bomber que va quedar totalment a xoc després de produir-se l'accident, el qual s'enfronta a un delicte d'homicidi involuntari per acabar amb la vida de la menor.





La pista on es trobava la nena estava catalogada com una de pendent fàcil, de manera que les autoritats investiguen què va poder passar perquè l'home de 40 anys colpegés amb tanta força la criatura.