Detenen el Pablo Escobar espanyol de l'heroïna, el principal importador d'Espanya

imatge d'un furgó de la Policia Nacional | @EP





La Policia Nacional ha detingut a Toledo el principal importador d'heroïna a Espanya i ha desarticulat l'organització que presumptament dirigia amb l'arrest de nou membres més, tot això en un operatiu en què ha confiscat 55 quilograms d'heroïna, una de les més grans aprehensions d'aquesta droga en els darrers anys.







El detingut, considerat pels investigadors com "el Pablo Escobar espanyol de l'heroïna", comptava amb la base d'operacions a la província de Toledo i realitzava grans importacions de l'estupefaent dels Països Baixos per després distribuir-lo per Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Extremadura. A més, està "estretament relacionat" amb un grup internacional dirigit per un ciutadà turc conegut com a 'El Paralítico'.





Amb ell, s'ha arrestat també nou persones, sis homes i tres dones, que formava part de l'organització, i s'han registrat diversos habitatges a les províncies de Madrid, Toledo i Càceres, així com en un concessionari de compravenda de vehicles i un taller mecànic, tots dos ubicats en aquesta darrera província.





En concret, dels deu integrants d'aquesta organització detinguts, vuit han ingressat a la presó, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.





Aquestes detencions s'han produït després que la investigació s'iniciés el mes de març passat, quan els agents van detectar que el capitost havia contactat amb coneguts traficants d'heroïna, entre ells el líder d'un clan famós per la seva implicació en la distribució a la Cañada Real Galiana, a Madrid.





A la investigació, els agents han confirmat dos viatges del principal investigat a Istanbul (Turquia), durant els mesos de juliol i setembre del 2021, amb el propòsit de "negociar personalment la importació de carregaments de droga amb l'organització turca de provisió d'heroïna".





A més, al novembre la Policia va detenir un matrimoni, que formaven part d'esglaons inferiors de distribució de l'organització, quan conduïen per la M-30 de Madrid sense assegurança ni ITV, en una persecució en què van llançar per la finestreta diversos paquets de droga que contenien cinc quilograms d'heroïna en total.





Durant les setmanes següents, els agents van detectar com el capitost de la trama, en companyia del seu lloctinent, havia viatjat a altres comunitats autònomes per fer contactes amb compradors de la droga situats en esglaons inferiors de distribució, així com per finançar la importació de l'heroïna i preparar la logística necessària.





D'altra banda, els agents van interceptar al desembre l'arribada d'una partida important de droga. En concret, l'home que feia les funcions de correu per a l'organització s'havia desplaçat amb cotxe fins a una estació de servei ubicada a l'autovia A-1 a l'alçada de La Cabrera (Madrid), on va contactar amb el conductor d'un camió amb matrícula búlgara i va extreure del remolc del vehicle tres caixes de grans dimensions que van introduir en un altre vehicle.





Des d'aquest punt va emprendre un viatge amb destinació a Toledo, però va ser interceptat en una gasolinera a l'A-42 a l'altura de Fuenlabrada, mentre que a l'interior del cotxe es van localitzar 85 paquets que contenien un total més de 51 quilograms d'heroïna. Tots dos implicats van ser detinguts.





Les indagacions apuntaven que la droga procedia dels Països Baixos i que l'home que actuava com a correu per a l'organització havia de traslladar la substància fins a un habitatge de seguretat a Toledo, on es trobaven a l'espera el capitost, el lloctinent i el caleter. Davant les sospites que hi hagués hagut algun problema durant el transport de la droga, dos van abandonar el lloc i el tercer va romandre custodiant casa seva, que feia les funcions de caleta.





Finalment, el dispositiu desplegat a l'entorn va culminar amb l'arrest dels tres individus de la casa i el posterior registre dels seus habitatges, on van confiscar una premsa de grans dimensions per a la confecció de paquets d'heroïna, més de 21.000 euros en efectiu, una escopeta, una pistola, un regirar, munició per a totes les armes, diferents terminals telefònics i sis automòbils.