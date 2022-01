Marc Márquez torna a pujar a una MotoGP tres mesos després

Marc Márquez al box d'Honda | @BoxRepsol via Twitter







Marc Márquez ha tornat a asseure's pilot de MotoGP. El de Cervera va competir per última vegada al gran premi de l'Emília Romanya. Un dia on va tornar a guanyar i on Fabio Quartararo es va coronar com a campió del món.





Des d'aquell dia, els problemes a l'ull han mantingut Marc Márquez apartat de les pistes. No va poder competir a les darreres curses de l'any i en algun moment s'ha arribat a témer que no tornés a estar damunt d'una MotoGP.





Però si alguna cosa té Marc Márquez és caràcter i, els últims anys, ha guanyat en paciència i saber-ne estar. Per això, fins que no ha estat en unes condicions òptimes, no ha tornat a provar l'Honda. Ha estat un test a Portimao, tal com ha compartit el mateix Marc i Honda a les xarxes socials.





La incògnita ara és saber si Marc Márquez estarà llest per als tests de pretemporada i per a l'inici de la temporada. De moment, el més important és que Marc Márquez ha tornat a pujar a una MotoGP.