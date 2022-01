Dr. Salvador Casado: "A l'Atenció Primària ara només queda la supervivència i l'atenció precària"

Cartell d´un CAP a Catalunya | @EP





La situació que s'està vivint als CAP torna a ser límit. Els metges de família i els sanitaris comencen a estar contra les cordes davant la gran quantitat de contagis que hi ha de manera diària a, pràcticament, tot Espanya.





Entre tot això, mai no està altre escoltar o, en aquest cas, llegir el que viuen en primera persona els sanitaris. Però el cóvid no és l'únic problema, sí que és un dels principals, que està fent que molts metges i tutors de residents vulguin abandonar. Aquesta és la reflexió que deixa el doctor Salvador Casado al seu bloc sobre el dia a dia dels metges:





Llegeixo que els tutors de metges residents de família deixaran de ser-ho en bloc . Fa uns mesos va passar igual amb els directors de centres de salut. M'arriben notícies de jubilacions anticipades de companys i altres més nombroses d'aquells que manifesten el seu desig. Cada dia més metges de família es plantegen abandonar d'una forma o altra, el nombre de professionals que reconeix haver de prendre psicofàrmacs no para d'augmentar, els dos màxims responsables de la meva direcció assistencial han marxat i el seu lloc està ocupat provisionalment per altres. Els directors de Salut Pública de diverses comunitats han deixat el càrrec.





El panorama de l'atenció primària de Madrid està arrasat. A la resta d'Espanya hi van més o menys. Què ha passat?





Fa uns dies un periodista me'l va preguntar. Vaig intentar donar una resposta curta i no vaig ser capaç. Em vaig embolicar en mil raons. Igual que passa en una relació de parella molt deteriorada tot és endimoniadament complicat pel que la pateix. No acabar de veure que el millor és separar-se és un dels plats més amargs que poden servir a qualsevol. I com passa en aquests casos, des de fora sol ser evident. Una relació morta només és invisible per a qui no vol o la pot veure.





Si ho haguéssim de resumir en una sola frase potser podríem dir que se'ns va trencar la narrativa. Es va fer fallida el marc teòric que sostenia l'especialitat i l'Atenció Primària i ara només queda supervivència i atenció precària. És veritat que travessem la crisi sanitària més gran de la història i que les circumstàncies són excepcionals, és veritat que com va dir el savi en desolació millor no fer mudança. Però tot i així les cotes de patiment personal i professional que estem vivint han creuat totes les línies vermelles.





Té arranjament la narrativa? no puc respondre amb certesa. El que si aventur és que molts quedaran severament tocats i arrossegaran terribles cicatrius, altres potser es podran recuperar i oblidar. Però el panorama de fons no té aspecte de canviar i això acabarà condicionant que acabem acceptant el que hi ha: hem tornat a la medicina de quota dels antics ambulatoris. Dos minuts per pacient i sense cadires. Que passi el següent, això és la Beneficència. O la llibertat, segons qui parli.





El vast panorama dels centres de salut segurament en quedin alguns en verd que puguin seguir funcionant com abans. Però la majoria deuen haver passat al groc, i aniran molt justos, o al vermell i només podran sobreviure la majoria del temps. Potser algun dia la pressió assistencial és menor, però qui reprendrà les activitats premium puntualment quan el que és habitual és dedicar tota l'energia a atendre llistes interminables?





Potser ha arribat l'hora de deixar d'ensenyar als residents tanta ecografia i començar a posar el focus en habilitats de supervivència, maneig de pressions assistencials molt altes i habilitats de comunicació amb periodistes per visibilitzar allò que hi ha. Plorar a la sala del cafè oa les xarxes socials potser ens desfogueu una mica però si no arribem als telenotícies pocs se n'assabentaran. I tot i així segurament no passi res.





Aquesta indefensió és probablement el pitjor, tenir la certesa que cap polític no s'atrevirà a reformular el Sistema Sanitari. Pegats continuaran posant però de ben poc serviran amb l'estructura funcional i humana tan ferida. La Sanitat continuarà involucionant una Sanitat de mínims tipus Beneficència mentre les classes mitjanes fugen a serveis privats sense tanta demora. Les altes fa temps que se'n van anar.





I què fem amb la torba de gent amb malalties i problemes que espera a la porta?, què els diem a tots aquests famolencs que porten tant de temps seguint-nos? Algú bo al seu dia va aconsellar “doneu-los vosaltres de menjar” però no és fàcil quan un mateix té gana i la munió és tan nombrosa.





Xifrar-ho tot a la consciència de cadascú és arriscat. La filosofia personal, els valors professionals i les creences flaquegen quan un ho sotmeten a turment. I creguin-me, arribar a casa fet fosfatina i tirar-se al sofà a llepar-se les ferides és tònica força general. Ningú aguanta la tortura molt de temps, ningú.





Com veieu he fracassat a l'hora de proposar-los una nova narrativa. M'he centrat a explicar què hi ha i és evident que no pinta gens bé. Quedem-nos amb això, mirant de veure el que tenim davant. Només si ho veiem com a col·lectiu podrem donar una resposta com a col·lectiu. I de moment, per increïble que sembli, seguim completament cecs. Cap societat científica, col·legi professional o sindicat ha dit res de nou. No és possible sense veure la profunditat de la ferida i la gravetat del quadre. Quedar-nos en queixes múltiples o requeriments superficials no serveix de gaire quan el pacient el tenim completament dessagnat.





Posar-nos d'acord per organitzar un sepeli digne i enterrar d'una vegada un cadàver que ja glaça potser sigui el més sensat en aquest moment, almenys ens lliurarem de la mala olor. I així poder acceptar que hem passat de ser especialistes en medicina familiar i comunitària a metges generals. Que hem passat d'una Atenció Primària de salut a una medicina de Beneficiència on cadascú farà el que pugui saber que aquest és l'objectiu real i no els contractes programes, carteres de serveis, comissions, plans de millora i llibres blancs que fa molt de temps són paper mullat."





La realitat diària del món de la infermeria i de les persones que treballen en aquestes circumstàncies fa que, en certa manera, la qualitat també baixa. Estan al límit i, com bé diu Casado, molts tenen una relació morta.