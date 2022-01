Condemnats quatre turistes per pagar amb bitllets falsos a Magaluf / @CP







Quatre britànics que es trobaven de vacances a Magaluf han estat condemnats cadascun a dos anys de presó per pagar amb bitllets falsos de 20 euros en un pub de Punta Ballena , l'abril de l'any 2019. A més de l'esmentada pena de presó, que no compliran en quedar suspesa, també hauran d'abonar una multa de 350 euros . Els imputats, que van ser arrestats al seu dia per la Guàrdia Civil de Calvià, van reconèixer els fets en un jutjat penal de Palma a través de videoconferència.





Els fets, ara jutjats, es remunten al mes d'abril del 2019 quan quatre turistes britànics van aterrar com altres compatriotes a l'Illa amb la intenció de passar les vacances a Magaluf.





El dia 9 d'aquell mes van anar a un pub de Punta Ballena i van començar a pagar consumicions amb bitllets de 20 euros falsos. També alguns van acabar a terra de l'establiment. Al local van saltar les alarmes i hores més tard van ser detinguts els sospitosos. Agents de la Guàrdia Civil de Calvià, després de desplegar-se per la zona, van registrar l'habitació 117 d'uns apartaments de Torrenova, que havien llogat els imputats.





En una caixa de seguretat van trobar 59 bitllets de 20 euros que van ser degudament analitzats i la prova pericial va detectar que tres d'ells havien estat creats per imitació. Els investigadors tenien la total seguretat que molts havien estat posats en circulació en negocis de la zona els dies previs del seu arrest. A primera vista els bitllets eren molt difícils de detectar, per la qual cosa no es va poder quantificar l'estafa.





Ara, gairebé tres anys després, els quatre acusats, que van estar privats de llibertat dos dies després del seu arrest, es van asseure telemàticament davant la jutgessa Penal de Palma. Després d'un acord de conformitat de les seves defenses amb el fiscal, van admetre els fets i es van conformar cadascun amb dos anys de presó i el pagament d'una multa de 350 euros. Així, cap no entrarà a la presó. La pena va quedar suspesa per un termini de quatre anys en què no podran delinquir ni tampoc entrar a Espanya.