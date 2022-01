Detinguda per obligar dones a exercir la prostitució en un pis de Palma

Detinguda una dona acusada d'obligar diverses noies a exercir la prostitució i fer massatges d'índole sexual durant les 24 hores del dia en un pis de Palma / @CP







Sense descans i explotades laboralment. Agents del Cos Nacional de Policia han detingut una dona de 38 anys acusada d' obligar diverses noies a exercir la prostitució i fer massatges d' índole sexual durant les 24 hores del dia en un pis de Palma. Se l'acusa d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal i contra els drets dels treballadors.





A través d'una informació confidencial, el Grup I de la Brigada d'Estrangeria de la Policia Nacional va tenir coneixement que en un domicili proper al barri de Son Gotleu es podria estar produint un delicte relatiu a la prostitució, ja que s'oferien serveis de massatges i de caràcter sexual. Tot seguit, els funcionaris policials van procedir a fer una inspecció a l'esmentat immoble on es va poder comprovar que s'hi oferien serveis de massatges i serveis de prostitució, identificant diverses ciutadanes d'origen xinès, totes elles en situació irregular a Espanya.





Després d'algunes indagacions policials també es va constatar que la 'madame' tenia diverses dones treballant durant les 24 hores al dia exercint la prostitució i obligava les joves a acceptar qualsevol tipus de proposicions dels clients. Al marge d'això, en tenia una treballant unes deu hores al dia com a empleada interna realitzant tasques de neteja, compra d'estris, elaboració del menjar etc... per la quantitat de 10 euros diaris . La 'madame' s'aprofitava de la greu situació de vulnerabilitat de la víctima al trobar-se en situació irregular i no poder treballar de manera legal.





Per aquests fets descrits es va procedir a la detenció de l'autora, tramitant-se atestat policial i sent remès al jutjat de guàrdia.