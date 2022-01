Sis ferits crítics en un tiroteig a les portes d'un concert a Oregon

Un tiroteig als Estats Units | @EP





Sis persones han resultat ferides en un tiroteig a les portes d'un concert a Oregon, segons les informacions dels mitjans locals. El succés es va produir a les portes de la sala de concerts WOW Hall.





El cap de policia de la regió ha confirmat que hi ha hagut sis ferits i que estaven tots en estat crític. De moment, segons el policia, no hi ha hagut detencions, però van veure un sospitós encara que es tenen poques dades.





Aquest és el tiroteig número 17 que es produeix als Estats Units des que va començar el 2022. Unes dades que sorprenen tenint en compte que amb prou feines han passat 16 dies des que va començar l'any. A més, durant tot el 2020, hi va haver 691 tirotejos als Estats Units.