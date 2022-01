Arrenquen les festes de Sant Antoni, patró dels animals / @EP







La Galeria de Cristall de l'Ajuntament de Madrid ha acollit aquest dissabte la inauguració de les festes de Sant Antoni a càrrec del regidor de Centre i Salamanca, José Fernández, i la lectura del pregó a càrrec de la periodista Irene Villa, acompanyats de representants dels grups municipals i del pare Ángel, rector de l'església de San Antón.





Fernández ha destacat que aquesta festivitat ha de servir per recordar "el respecte als animals" i a tots aquells que treballen amb ells com els veterinaris, als quals aquest any el Consistori reconeix el seu continu treball de recerca i la tasca desenvolupada durant la pandèmia.





Com a mostra d'aquest agraïment, s'ha lliurat una placa commemorativa al president del Col·legi Oficial de Veterinaris, Felipe Vilas, i ha subratllat "la tasca d'aquests àngels que, a més de tenir cura dels animals de companyia, fan altres tasques com la investigació que és imprescindible per a la salut alimentària" .





Per la seva banda, Irene Villa, gran amant dels animals com ella mateixa ha explicat, ha batejat aquesta edició de San Antón 2022 com la de l'any de la "salut, l'amor i l'esperança" recalcant que aquestes festes són importants perquè serveixen per "celebrar una tradició i també exalçar la cura dels animals".





Una festivitat que ha de servir "per contagiar a totes les ganes de cuidar i de criar animals", dels quals han exalçat les propietats terapèutiques per "pal·liar la soledat que assetja tants ciutadans a les societats tan individualistes" .





A més, els assistents han pogut comprovar la feina que realitza la Unitat Canina de la Policia Municipal amb els seus gossos especialitzats en detecció de drogues, explosius i rescat de persones, entre d'altres missions.





FESTES DE SANT ANTONI





Les festes de Sant Antoni, patró dels animals, s'estendran des d'aquest passat dissabte fins al 17 de gener. Les celebracions tenen dos enclavaments principals, la Galeria de Cristall del Palau de Cibeles i l'església de San Antón, ubicada al carrer d'Hortaleza, 63.





Amb aforament limitat i complint amb les mesures higienicosanitàries, la Galeria de Cristall acull durant tot aquest cap de setmana estands informatius de diferents associacions i de Madrid Salut, així com exhibicions de les unitats canines dels cossos de seguretat i d'altres entitats. A més d'una presentació de gossos en acollida que busquen adopció.





Dilluns 17 , el dia gran de les festes, tindrà lloc la benedicció dels animals pel pare Ángel que s'iniciarà a les 17.30 hores on els animals recorreran en companyia dels seus amos les vies d'Hortalesa, travessia de Sant Mateu i els carrers de Sant Mateu, Fuencarral i Hernán Cortes.