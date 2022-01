El PP fa pinya i es conjura per remar units al voltant de l'objectiu de guanyar ara Castella i Lleó

El PP en un assalt més contra Pedro Sánchez / @CP







El PP converteix les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó en un assalt més de les eleccions generals contra Pedro Sánchez , assumint també que són uns comicis nacionals en què està en joc la consolidació del lideratge de Pablo Casado i el seu projecte per assolir La Moncloa.





Han estat uns mesos previs molt durs per al president del PP, després de veure's desafiat per Isabel Díaz Ayuso a compte de la polèmica per la celebració del congrés del PP de Madrid i de veure com aquesta crisi interna, aguditzada per l'onada de popularitat de la líder madrilenya , havia minvat tant la seva figura com el seu avantatge a les enquestes.





Ara, amb unes eleccions en curs i atesa la rellevància que han agafat, el PP fa pinya i es conjura per remar unit al voltant de l'objectiu de guanyar ara Castella i Lleó per portar després en girs Casado a La Moncloa per sobre de qualsevol diferència . Les disputes no estan resoltes, però ara hi ha treva per deixar-les aparcades.





Així, el congrés del PP de Castella i Lleó, que se celebra aquest cap de setmana a la capital lleonesa, s'ha transformat en una plataforma electoral de llançament de les figures d'Alfonso Fernández Mañueco i del Casado mateix . Al primer per aconseguir-li la reelecció com a president de la Junta. I el líder del PP per ajudar-lo a consolidar el "canvi de tendència" que va posar l'any passat per primera vegada els populars per davant del PSOE després de la moció fallida de Múrcia i, especialment, com a conseqüència de la rotunda victòria d'Ayuso a la Comunitat de Madrid.





"NO SÓN UNES ELECCIONS MÉS"





Aquest punt d'inflexió és el que ara busca el PP a la cita del 13 de febrer per recuperar aquell impuls. El secretari general dels populars, Teodoro García Egea, ho va plantejar aquest dissabte com a tal: "El PP i Espanya es juguen consolidar el canvi de tendència que ja vam començar fa uns mesos i consolidar per sempre el canvi polític a Espanya", va apuntar, per assenyalar el PP i Casado com la "única solució als problemes del país".





Aquest és l'enfocament que li dóna el PP. "No són unes eleccions qualsevol. No són unes eleccions més", va dir. Són l'oportunitat política de fer un altre cop a la taula i que en uns mesos, ja sigui al juny oa l'octubre, tingui continuació amb una altra victòria de Juanma Moreno a Andalusia.





Encarrilar tres triomfs seguits i fer que Casado arribi al 2023 -any d'eleccions autonòmiques i municipals al maig i generals a la tardor- completament llançat i reforçat per batre's en un duel final contra Pedro Sánchez.





En aquesta estratègia l'obsessió de Gènova està sent apagar el soroll al voltant del pols amb Ayuso , així com resoldre el debat sobre la solvència del projecte de Casado . Doncs bé, aquest dissabte va aconseguir que el PP projectés un missatge clar i rotund que hi ha una alternativa "unida" per acabar amb el "malson" de Sánchez i que el país està entrant en un canvi de cicle i d'opinió.





La potència d'aquest missatge la va donar veure junts a l'escenari els cinc presidents autonòmics del PP (Madrid, Andalusia, Galícia, Castella i Lleó i Múrcia) conjurant-se amb ajudar Mañueco a ser reelegit i fer president del Govern Casado , reagrupant-se i fent pinya durant una taula rodona organitzada dins dels actes del congrés del PP de Castella i Lleó .





UNA EXHIBICIÓ D'UNITAT





Ayuso, Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo, Fernando López Miras i l'amfitrió, Mañueco, van exhibir sintonia i, sobretot, "unitat" , cosa que més necessita el partit ara per encarar el cicle electoral i com demostra que fos un dels conceptes més invocats.





Cadascun dels barons va manifestar el seu compromís amb guanyar el 13-F i amb Casado . També Ayuso , que va dir que començava "un dia per a l'esperança, la il·lusió i per a l'alternativa d'un Govern del PP amb Pablo Casado al capdavant" . La presidenta madrilenya va entregar el "testimoni del 4 de maig", que "no va ser una anècdota", per ara "demostrar que el malson de Pedro Sánchez té data de caducitat i que va ser un mal somni".





Tot i la sintonia i els missatges d'unitat, Ayuso va donar un toc a Gènova per la no celebració encara del congrés del PP de Madrid en començar a parlar: "Estimats companys.. anava a dir compromissaris, a veure si l'agafem... “ No hi va haver més referències. Tampoc creuades per part d'altres barons ni de García Egea .





En aquest context, va cridar l'atenció com Feijóo va elogiar la presidenta madrilenya. Va dir que havia "salvat la pilota de match ball contra el PP d'Espanya quan va arrasar el mes de maig a Madrid contra tots i contra tot". "Ens unirem tots a Castella i Lleó com el primer pas, un pas més per aconseguir el Govern de la nació", va dir.





"SÓC EL PRÒXIM A EXAMINAR-ME"





En el seu torn, el president de la Junta d'Andalusia va ser molt explícit del paper que juguen les eleccions de Castella i Lleó també perquè després ell també pugui aconseguir una victòria a les seves eleccions d'aquest any : “És important per a mi perquè sóc el proper a examinar-me. Per déu, treieu un bon resultat i tinguem una majoria suficient” .





Tot el partit se la juga i tots els presidents autonòmics es van mostrar disposats a bolcar-se en la tasca i allistar-se per fer campanya . El més entusiasta a verbalitzar-lo va ser López Miras , que es va oferir a treballar full time, "24 hores al dia", per visitar "fins a l'últim racó" de Castella i Lleó per ajudar Mañueco a aconseguir l'objectiu.





En aquest ambient d'unitat i de col·laboració el PP va llançar la precampanya aquest dissabte , i aquest diumenge, amb la proclamació de Mañueco com a president del partit i el discurs de Casado , vol trepitjar l'accelerador.