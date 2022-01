Estels Silenciats demana la dimissió del conseller Argimon a qui acusen de tancar les persones grans

Manifestació d'Estels Silenciats | @Estels Silenciats





La manifestació d'Estels Silenciats tenia un propòsit molt clar de denúncia. Denúncia per negligència, improvisació i falsa protecció dels residents per part del Departament de Salut. També denunciaven la deixadesa mostrada per part del Departament de Drets Socials.





No tot es quedava en denúncies davant d'aquests estaments, sinó que van un pas més enllà i han exigit la dimissió immediata de Josep Maria Argimon, l'actual conseller de Salut. En aquest sentit, l'acusen de negligència, ja que consideren que ha empresonat la gent gran amb les fortes restriccions imposades. "S’han repetit esquemes que ja en 5a onada van provocar més de 2.500 contagis i més de 350 defuncions", han comentat a un comunicat.





A més, des d'Estels Silenciats han volgut remarcar la necessitat d'un canvi immediat al Departament de Drets Socials. Exigeixen que se centrin directament en l'atenció als residents, a les famílies i a les associacions i les plataformes que representen. "És vergonyosa la relació entre l’àmbit públic i privat; ignorant, menyspreant, infantilitzant i deixant de banda la societat a la que es deu l’administració PÚBLICA", asseguren.





Un altre punt que han volgut mostrar i manifestar és el maltractament institucional que pateixen les residències de la gent gran. Demanen que no s'estalviï en mesures de prevenció ni que utilitzin mesures un cop el virus ja és a dins. "Sempre opten per la mesura més econòmica possible", reconeix el comunicat.





La manca de visites per les dures restriccions també pot suposar un problema, no només el covid és la preocupació. Des d'Estels Silenciats consideren que els residents acabaran morint per falta d'assistències i de tristesa i molt allunyats de les persones que més volen de la família.





També han volgut remarcar que demanen als polítics que afrontin la seva responsabilitat i que deixin de fer servir persones per fer propaganda política. Finalment, fan una crida als mitjans de comunicació perquè donin visibilitat al tema, ja que consideren que té molta més importància de la que realment li donen.





Cartell vist a la manifestació | @EstelsSilenciats