Torrent vol aprofitar la voluntat de relocalització industrial per potenciar Catalunya

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha assegurat que vol "aprofitar l'actual moment, en què hi ha una voluntat de relocalització industrial a Europa" per potenciar la indústria catalana.







"Molts projectes aterren a Catalunya", ha destacat en una entrevista al diari 'El País' aquest diumenge recollida per Europa Press, en què, preguntat per si els inversors estrangers valoren que hi hagi unitat entre la Generalitat i el Govern, ha respost que és un actiu que els inversors sí que tenen en compte.





Per al conseller, els inversors estrangers valoren la "predisposició institucional", i assegura que tant la Conselleria com el Ministeri d'Indústria han demostrat tenir-la.





Preguntat per si Junts i ERC aniran units a la negociació de la reforma laboral al Congrés, ha dit que el "rellevant és el text final i com impacta això en la realitat laboral de Catalunya", i ha considerat que la proposta del Govern no compleix les expectatives que havia fixat el mateix Executiu.





Per a Torrent, després de la reforma, la Generalitat "hauria de recuperar l'autorització administrativa dels ERO, que permetria actuar en tancaments d'empreses i millorar les condicions de mediació, i haurien de prevaldre els convenis autonòmics sobre els estatals".





Ha assegurat que la Generalitat defensarà a la taula de diàleg amb el Govern l'autodeterminació i l'amnistia, perquè assegura que no hi ha igualtat de condicions "si una part de la taula constantment està amenaçada judicialment".





REFORÇAR LA INDÚSTRIA CATALANA



Ha assegurat que el 2021 es van generar 77.000 contractes més a la indústria catalana, que segons ell són xifres molt similars a les del 2019, i ha defensat que el seu objectiu, "gairebé una obsessió, és la reindustrialització de Catalunya" i passar de l'actual 19 ,8% del pes de la indústria fins al 25%.





Ha assegurat que des de la Conselleria manté "diferents converses amb diferents propostes" i marques i que aquestes es troben en diverses fases, i ha destacat que Acció, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, compta amb més de 400 carpetes de possibles projectes d'inversió.





Preguntat pel nou projecte que s'instal·larà a la parcel·la de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, ha dit que és estratègic perquè aporta un valor afegit i permet "garantir les feines perdudes amb Nissan".





PREPARAT PER "ASSUMIR QUALSEVOL PROJECTE"



I sobre si hi ha una possibilitat que la planta de cel·les de bateries que Volkswagen vol instal·lar a Espanya aterri a Catalunya, ha respost que Seat no ha realitzat "cap notificació oficial" i que no li consta que hi hagi cap decisió pressa.





Ha destacat el projecte de localitzar la fabricació del cotxe elèctric a la fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona), i ha destacat que la seva Conselleria està preparada “per assumir qualsevol projecte i, quants més, millor, des de les cel·les de bateries, a l'assemblatge d'aquestes, que es quedarà a Martorell, i passant pel reciclatge”.